No, este video donde Jorge Taiana supuestamente dice que se dio de baja de la candidatura a diputado nacional no es real: está hecho con IA

Circula en redes sociales un video donde supuestamente Jorge Taiana asegura que ha decidido retirar su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (Fuerza Patria). Sin embargo, esto es falso.

-El video tiene indicios de haber sido generado con inteligencia artificial, según una herramienta de verificación especializada. Además, se observan anomalías típicas de este tipo de contenido, como variaciones en el aspecto de su dentadura que cambia de forma entre fotogramas.

-Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) señalaron que la oferta electoral sigue vigente, y Taiana desmintió el video ante la consulta de Reverso .

Por Delfina Corti y Lucía Gardel, para Reverso

En plena veda electoral de las elecciones legislativas de 2025, comenzó a circular en redes sociales un video en el que supuestamente Jorge Taiana dice que ha decidido dar de baja su candidatura como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (Fuerza Patria).

Además, el video está acompañado de un texto que señala: “El candidato de Fuerza Patria se bajó a último momento de las elecciones, inhabilitando completamente su lista y llamando a votar por el Frente de Izquierda para frenar a Milei”.

Sin embargo, esto es falso. El video fue generado con inteligencia artificial (IA), según una herramienta de verificación especializada y los indicios característicos de esta tecnología presentes en las imágenes. Además, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) señalaron que la oferta electoral sigue vigente, y Taiana desmintió la desinformación ante la consulta de Chequeado —medio que junto a AFP coordina la alianza Reverso—.

El video está hecho con IA

La herramienta Hive Moderation, que identifica si ciertos contenidos fueron generados con inteligencia artificial, arroja un 75% de probabilidades de que el video haya sido generado con esa tecnología.

El MIT Media Lab, un laboratorio dentro de la Escuela de Arquitectura y Planificación en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, aconseja prestar atención a la cara de quien aparece en el video. En el caso de este contenido, en el segundo 0.17 del video los movimientos de los labios no coinciden con lo que dice el candidato a diputado.

Por otro lado, a lo largo de la pieza se pueden ver diferencias en la dentadura de Taiana. Por ejemplo, en algunos fragmentos del video los dientes parecen más rectos, mientras que segundos más tarde la forma de sus dientes cambia y es más irregular.

Captura de pantalla 2025-10-27 092149 Capturas del video en los segundos 00:02, 00:25, 00:26 y 00:29.

Por último, el supuesto video de Taiana tampoco está publicado en ninguna de las redes oficiales del candidato ni en las de Fuerza Patria.

La oferta electoral sigue vigente

Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) aseguraron a Chequeado que “la oferta electoral se encuentra vigente”. Además, en el sitio de la CNE aún aparece Taiana como primer candidato de Fuerza Patria.

Por su parte, ante la consulta de este medio, Taiana aseguró: “Es bastante obvio que es una fake de muy mala calidad, realizada con inteligencia artificial. Le suma gravedad que haya sido difundida violando la veda electoral”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.