Preocupación.. Ocho de cada diez argentinos no reciclan por falta de información

Ocho de cada diez argentinos no reciclan por falta de información.

Por otra parte, el estudio destacó que una gran mayoría coincide en la necesidad de reciclar: el 83% de quienes no se ocupan de separar residuos reconoce que le gustaría hacerlo, pero no puede por falta de infraestructura, tiempo o desconocimiento, lo que revela no sólo una dificultad en el acceso a la información sino también a los centros para reciclaje.