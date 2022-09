Ordenan al Estado entregar una SUBE a una persona discapacitada. 

Al no tener acceso a una SUBE ante un siniestro las personas con discapacidad a diferencia de los demás pasajeros deben presentar infinidad de papeles.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó hoy al Estado entregar una tarjeta SUBE a un hombre con discapacidad para que pueda viajar y no sea maltratado y discriminado al presentar el certificado de discapacidad.

Varina Suleiman, abogada y profesora de la UBA, contó que “muchas veces los choferes y pasajeros del colectivo lo discriminan al ver que tiene una discapacidad. Los choferes no lo quieren llevar y para aquellos que es menos evidente la discapacidad le pide que la demuestre y no le creen”.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó hoy al Estado entregar una tarjeta SUBE a un hombre con discapacidad.

Además, al no tener acceso a una SUBE ante un siniestro las personas con discapacidad a diferencia de los demás pasajeros deben presentar infinidad de papeles, testigos, cámaras que demuestren que estuvieron al momento del hecho. La tarjeta magnética simplifica este tipo de situaciones, ya que posee un registro de los viajes, que al ser presentado permite acelerar los juicios para cobrar el seguro de transporte.

La cautelar que fue aprobada en primera instancia y confirmada por la Cámara se basó en la Ley 24.901, que establece la inclusión de todas las personas con discapacidad y la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU.

Al no tener acceso a una SUBE ante un siniestro las personas con discapacidad a diferencia de los demás pasajeros deben presentar infinidad de papeles.

La misma ordena al Estado Nacional, por medio del Ministerio de Transporte, que le otorgue a E.A. la SUBE y el seguro de viaje correspondiente, por el plazo de seis meses o hasta que salga la sentencia definitiva, que le permita acceder a la misma junto con las demás personas beneficiarias.

La abogada además señaló que “todos deberían viajar en igualdad de condiciones, porque el derecho está pero se ejerce de distinta manera. Es un colectivo que siempre es abordado por la lástima y no por el derecho. La SUBE no es caridad, es un derecho, que deberían ponerlos en igualdad de condiciones, no al contrario”.

El caso del hombre damnificado

El hombre desde el 2015 viene luchando para obtener una SUBE y tuvo que pasar varias peripecias hasta llegar a esa instancia. En mayo de 2016 ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se abrió el expediente 13896983, cuyas actuaciones fueron remitidas a la Jefatura de Gobierno, que a su vez envió el trámite a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT).

En septiembre de 2016, el damnificado también hizo lo propio ante la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). En febrero de 2018 la CNRT le informó que había resuelto que no era competente para atender su solicitud. Cuando E.A. le reclamó al Ministerio de Transporte, no le dieron una respuesta y se acercó a la cátedra de Práctica Profesional de la UBA, a cargo de Suleiman, con su reclamo buscando ayuda, y así poder iniciar el recurso judicial. En 2019 la cátedra le otorgó el patrocinio gratuito.