Paso a paso: cómo hacer las mejores ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos

El Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos es una celebración que tiene un profundo significado cultural y espiritual en Jujuy.
Te contamos todo lo que necesitás para elaborar las ofrendas que serán recibidas por las almas de tus seres queridos.
Asimismo, una de las tradiciones más arraigadas en esta fecha es la preparación de las ofrendas, que incluyen alimentos especiales para rendir homenaje a los seres queridos que han partido.
En esta ocasión, te compartiremos la receta de las ofrendas, panes tradicionales que forman parte esencial de esta festividad.
Paso 1: En un tazón, colocá la harina y formá un pequeño hueco en el centro. Este será el punto de partida para dar vida a las ofrendas, un elemento simbólico en la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.
Paso 2: En una cacerola, calentá una cantidad adecuada de agua, suficiente para amasar la harina. Agrega la cucharada de sal y la grasa derretida, elementos que dotarán al pan de un sabor característico y una textura única.
Paso 3: Vierte con cuidado la mezcla de agua, sal y grasa en el hueco que formaste en la harina. Luego, agregá la levadura seca.
Paso 4: Comenzá a unir todos los ingredientes. Amasá la mezcla hasta obtener una masa homogénea y suave.
Paso 5: Deja reposar la masa en un lugar cálido durante aproximadamente media hora. Durante este tiempo, la masa deberá leudar, creciendo y adquiriendo una textura esponjosa.
Paso 6: Una vez que la masa ha leudado adecuadamente, podés darle forma a tus ofrendas. Los panes suelen tener formas especiales, como cruces, escaleras, ángeles o calaveras, que simbolizan la conexión entre los vivos y los difuntos.
Paso 7: Precalienta tu horno a la temperatura adecuada y hornea las ofrendas hasta que adquieran un dorado apetitoso.
Paso 8: Una vez que las ofrendas estén doradas y listas, colócalas con respeto y cariño en tu altar dedicado a los seres queridos que deseas recordar en este Día de los Muertos.
