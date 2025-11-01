Paso a paso: cómo hacer las mejores ofrendas para el Día de los Fieles Difuntos

El Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos es una celebración que tiene un profundo significado cultural y espiritual en Jujuy.

Asimismo, una de las tradiciones más arraigadas en esta fecha es la preparación de las ofrendas, que incluyen alimentos especiales para rendir homenaje a los seres queridos que han partido.

En esta ocasión, te compartiremos la receta de las ofrendas , panes tradicionales que forman parte esencial de esta festividad.

Paso 1: En un tazón, colocá la harina y formá un pequeño hueco en el centro. Este será el punto de partida para dar vida a las ofrendas, un elemento simbólico en la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos.

Paso 2: En una cacerola, calentá una cantidad adecuada de agua, suficiente para amasar la harina. Agrega la cucharada de sal y la grasa derretida, elementos que dotarán al pan de un sabor característico y una textura única.

Paso 3: Vierte con cuidado la mezcla de agua, sal y grasa en el hueco que formaste en la harina. Luego, agregá la levadura seca.

Paso 4: Comenzá a unir todos los ingredientes. Amasá la mezcla hasta obtener una masa homogénea y suave.

Ofrendas 1.jpg

Paso 5: Deja reposar la masa en un lugar cálido durante aproximadamente media hora. Durante este tiempo, la masa deberá leudar, creciendo y adquiriendo una textura esponjosa.

Paso 6: Una vez que la masa ha leudado adecuadamente, podés darle forma a tus ofrendas. Los panes suelen tener formas especiales, como cruces, escaleras, ángeles o calaveras, que simbolizan la conexión entre los vivos y los difuntos.

Paso 7: Precalienta tu horno a la temperatura adecuada y hornea las ofrendas hasta que adquieran un dorado apetitoso.

Paso 8: Una vez que las ofrendas estén doradas y listas, colócalas con respeto y cariño en tu altar dedicado a los seres queridos que deseas recordar en este Día de los Muertos.