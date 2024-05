Plazos fijos de los bancos: ¿Cuánto se pagan tras la nueva baja de tasas?

La tasa será aún menor para los clientes minoristas, ya que los intereses de los depósitos a plazo fijo y de las cuentas remuneradas caerán a un nivel negativo en comparación con la inflación prevista para los próximos doce meses.

De hecho, las alzas o descensos son determinadas por las instituciones, ya que desde marzo tienen la libertad de aumentar. “Desregulación de tasas mínimas de interés: a partir del 12 de marzo, se elimina la tasa mínima de plazo fijo”, informó el BCRA en ese momento. Así pues, las entidades bancarias pueden proponer el rendimiento que consideren oportuno, lo cual se anticipa que genere una mayor competencia entre ellas.

Entonces, ¿Cuál será la rentabilidad ofrecida por los depósitos a plazo fijo de ahora en adelante? Eso dependerá precisamente de la tasa de interés propuesta por las entidades financieras tras la determinación del BCRA.

Este ajuste a la baja de los rendimientos en pesos es el quinto desde que Javier Milei llegó al Gobierno.

Cuánto pagan los bancos

A pesar de la autonomía conferida por el BCRA, las entidades financieras suelen monitorear de cerca los cambios en la tasa de referencia monetaria. En esta ocasión, dado que dicha tasa disminuyó 10 puntos, es probable que los bancos sigan esta tendencia al ajustar las inversiones que ofrecen a sus clientes.

En esta situación, por ejemplo, Galicia aumentó 1 punto en comparación con el valor anterior, alcanzando un interés del 51%, mientras que BBVA incrementó su tasa en 10 puntos, llegando al 57%. Por otro lado, HSBC redujo su rendimiento en 10 puntos, pagando ahora el 39%.

Además, hay otras instancias en las que las tasas no han experimentado cambios, al menos hasta el momento. Esto se aplica al Banco Nación, Provincia, y Macro, entre otros.

Las subas o bajas las deciden las entidades porque desde marzo quedaron liberadas las subas.

Cuánto pagan las billeteras

Mientras los bancos se encuentran en plena reestructuración de sus tasas de interés, las plataformas de pagos digitales han seguido el mismo camino, influenciadas por dos factores. A continuación, se detallan las tasas hasta la fecha:

Mercado Pago : 62,3% (antes era de72% anual)

: 62,3% (antes era de72% anual) Ualá : 64,94% (antes, 73,52% anual)

: 64,94% (antes, 73,52% anual) Naranja X : 63% con un tope de $400.000

: 63% con un tope de $400.000 Prex: 69,55%

69,55% Personal Pay: 67,8% anual (tiene rendimientos extra según distintos niveles: 10% más en Nivel 3, con consumos el mes anterior de más de $200.000; en nivel 2 es +7%, con consumos de al menos $80.000).

Aunque sus retornos son inferiores a la inflación anual, se sitúan en un rango similar al interés ofrecido por los depósitos a plazo fijo e incluso pueden superarlo, con la ventaja de que no se requiere bloquear los fondos por un período determinado. No existe un plazo mínimo de retención y generan ganancias diarias mediante un Fondo Común de Inversión (FCI) de rescate inmediato y bajo riesgo. La excepción es Naranja X, que no emplea estos fondos para remunerar las tenencias de sus usuarios.

Los bancos tienden a seguir de cerca las fluctuaciones de la tasa de política monetaria.

Es importante resaltar que estos beneficios pueden fluctuar regularmente en función de la subida o bajada de los activos que conforman los Fondos. Por esta razón y debido a las modificaciones establecidas por el BCRA, es recomendable monitorear diariamente el progreso de las tasas para determinar cuál es la inversión más provechosa en cada instancia.

Desde luego, en la actualidad, hay diversas opciones de inversión disponibles en el mercado, como el dólar, los fondos de inversión, bonos y valores, aunque no todos son igualmente alcanzables para los inversores minoristas.