Polémica frase de Sergio Berni sobre los golpes recibidos. 

“Si yo no hubiera tenido esa fortaleza para recibir lo que recibí, seguramente hoy estaríamos hablando de una situación mucho más complicada y no hay que poner el eje de la cuestión si el allanamiento fue mucho o poco. Se hizo todo según los protocolos y fue contundente de acuerdo a lo que pasó, de acuerdo a la manera cobarde en que actuaron”, contestó Berni en diálogo con Perfil Radio.

Ante esa comparación, a Berni le preguntaron: “¿Usted se sintió en los zapatos del joven asesinado por una patota en Villa Gesell?”.

Declaraciones Sergio Berni volvió a referirse al ataque que sufrió durante la marcha de los choferes de colectivos por el crimen de Daniel Barrientos. Twitter

A lo que el funcionario bonaerense contestó: “Yo no dije que me sentía en los zapatos de Báez Sosa, dije que si no hubiera tenido la fortaleza de mi historia de vida, hubiera terminado como Báez Sosa, nadie lo puede garantizar y las cosas no se dieron así, pero no hay que tomarlo con tanta liviandad y ponernos a discutir sobre si el allanamiento fue exagerado o no , porque hay protocolos que cumple la policía que se juega la vida cuando rompe una puerta y no sabe qué se va a encontrar del otro lado”.

Luego, insistió: “Ponernos a discutir eso es intrascendente, usted está hablando con un funcionario que no evita los problemas, que no está discutiendo candidaturas cuando la gente la pasa mal, que no está disociado de lo que le pasa a la gente, sino que está todo el día en la calle y en relaciones con cientos y cientos de bonaerenses”.

La Justicia investiga si la golpiza a Berni fue un complot

Durante este fin de semana, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires estuvo trabajando en identificar con nombre y apellido a -por lo menos- siete personas que según el análisis de las imágenes y los testimonios, serían los responsables de la golpiza.

Para concretar este reconocimiento secuestraron los legajos de los trabajadores de las empresas Almafuerte y Nueva Ideal S.A., quienes habían convocado al paro y a la protesta en General Paz y la Ruta Nacional 3, por el asesinato de Barrientos.

El abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Silvio Piorno, se reunió con el fiscal para concertar que todos los que resulten imputados queden comprometidos a comparecer espontáneamente, sin que sea necesario librar órdenes de detención.

Quienes le habrían pegado a Berni y a los policías serían todos empleados de las líneas de colectivo, lo que terminaría por facilitar los procedimientos. De este modo, entre lunes y martes los supuestos agresores asistirían a la fiscalía para prestar declaración indagatoria.

La justicia porteña investiga presuntas lesiones leves, atentado y resistencia a la autoridad contra Sergio Berni y 16 efectivos de la Policía de la Ciudad. El fiscal que impulsa la investigación es Carlos Rolero Santurian, con la intervención de la jueza Penal, Contravencional y de Faltas, María Luisa Esrich.