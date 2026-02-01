Por qué el 1 de febrero se celebra en Argentina el Día del Perro Salchicha

Cada 1 de febrero, en Argentina los amantes de los animales festejan el Día del Perro Salchicha. La jornada reconoce a esta raza tan popular y su vínculo con la cultura local, gracias a María Elena Walsh. La cantautora y poeta inmortalizó al dachshund en su obra y dejó una huella imborrable en varias generaciones.

El perro salchicha, también llamado dachshund o teckel, nació en Alemania. Su cuerpo alargado y patas cortas se deben a una mutación genética conocida como bassetismo.

Más allá de su físico, son perros leales y afectuosos. Suelen mostrarse a la defensiva con otros canes, pero conquistan a sus dueños con su carácter cariñoso y atento. Esta combinación de rasgos los hace muy populares en Argentina y en el mundo.

En Argentina, la fama del perro salchicha creció gracias a la canción infantil “El show del perro salchicha” , escrita por María Elena Walsh en 1966. La obra inmortalizó al animal en el imaginario colectivo y creó un lazo cultural que perdura hasta hoy.

La elección del 1 de febrero no fue casual: coincide con el nacimiento de Walsh, ocurrido en 1930 en Ramos Mejía. Desde 2015, esta fecha se convirtió en el momento oficial para celebrar tanto a los dachshunds como a la artista que los popularizó.

María Elena Walsh: legado cultural

Walsh comenzó a escribir desde muy joven y a los 15 años publicó sus primeros poemas en la revista El Hogar. Su primer libro, Otoño imperdonable, la lanzó al mundo literario tras la pérdida de su padre.

Formada en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, se conectó con otros grandes artistas de su época y publicó más de 20 álbumes musicales y 50 obras literarias. Canciones como Como la cigarra y Manuelita la tortuga marcaron generaciones. Su obra combinó creatividad, humor y mensajes de libertad y resistencia, especialmente durante la dictadura militar.

El perro salchicha en la cultura argentina

Gracias a Walsh, el dachshund se volvió un símbolo afectivo en Argentina. Su figura aparece en canciones, libros y programas infantiles, convirtiéndose en un ícono que trasciende generaciones.

Celebrar el Día del Perro Salchicha no solo reconoce a la raza, sino también el impacto cultural de Walsh y su capacidad de unir arte, música y amor por los animales en una sola tradición nacional.