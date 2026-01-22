Perros salchichas: la raza más agresiva según un estudio internacional

Según los datos del análisis, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha mostró ataques o intentos de ataque.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Pensilvania posicionó a los perros salchichas como la raza canina con mayor tendencia a la agresividad en todo el mundo, tras analizar el comportamiento de miles de ejemplares a nivel internacional.

Los expertos aclaran que este patrón no es fortuito, sino que responde en gran medida a factores genéticos . La investigación detalla que los dachshunds fueron originalmente criados en Alemania con el propósito de cazar tejones , una actividad que requería que se adentraran en madrigueras estrechas y se enfrentaran a presas de gran tamaño y comportamiento combativo .

Esta herencia habría generado un carácter caracterizado por valentía extrema , reflejos rápidos y un fuerte instinto ofensivo .

Agresividad consistente pese al tamaño reducido

Aunque su tamaño reducido hace que los ataques de los perros salchicha generalmente causen menos daños físicos que los de razas más grandes, los especialistas señalan que, desde el punto de vista conductual, su nivel de agresividad es elevado y consistente.

La investigación determina que el nivel de agresividad en los perros no depende directamente de su envergadura, sino de factores como su linaje, herencia genética y experiencias ambientales.

Bajo esta perspectiva, los dachshunds se destacan como un caso paradigmático: de cuerpo pequeño, carácter firme y una notable propensión a morder, cualidades que los ubican entre las razas más agresivas a nivel global.