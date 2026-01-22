jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 11:05
Animales.

Perros salchichas: la raza más agresiva según un estudio internacional

Un análisis global que evaluó miles de ejemplares situó a los perros salchichas por encima de otras razas históricamente vinculadas con conductas violentas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Según los datos del análisis, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha mostró ataques o intentos de ataque.

Según los datos del análisis, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha mostró ataques o intentos de ataque.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Pensilvania posicionó a los perros salchichas como la raza canina con mayor tendencia a la agresividad en todo el mundo, tras analizar el comportamiento de miles de ejemplares a nivel internacional.

Lee además
Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos
Datos.

Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos
el ano pasado 150 personas fueron vacunadas por mordeduras de perros: los barrios con mas casos
Salud.

El año pasado 150 personas fueron vacunadas por mordeduras de perros: los barrios con más casos

Según los datos del análisis, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha mostró ataques o intentos de ataque hacia personas desconocidas, superando incluso a razas tradicionalmente vinculadas con conductas agresivas.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Pensilvania posicionó a los perros salchicha como la raza canina con mayor tendencia a la agresividad.

Factores genéticos detrás del comportamiento del perro salchicha

Los expertos aclaran que este patrón no es fortuito, sino que responde en gran medida a factores genéticos. La investigación detalla que los dachshunds fueron originalmente criados en Alemania con el propósito de cazar tejones, una actividad que requería que se adentraran en madrigueras estrechas y se enfrentaran a presas de gran tamaño y comportamiento combativo.

Esta herencia habría generado un carácter caracterizado por valentía extrema, reflejos rápidos y un fuerte instinto ofensivo.

Según los datos del análisis, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha mostró ataques o intentos de ataque.

Agresividad consistente pese al tamaño reducido

Aunque su tamaño reducido hace que los ataques de los perros salchicha generalmente causen menos daños físicos que los de razas más grandes, los especialistas señalan que, desde el punto de vista conductual, su nivel de agresividad es elevado y consistente.

Los expertos aclaran que este patrón no es fortuito, sino que responde en gran medida a factores genéticos.

La investigación determina que el nivel de agresividad en los perros no depende directamente de su envergadura, sino de factores como su linaje, herencia genética y experiencias ambientales.

Bajo esta perspectiva, los dachshunds se destacan como un caso paradigmático: de cuerpo pequeño, carácter firme y una notable propensión a morder, cualidades que los ubican entre las razas más agresivas a nivel global.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Durante 2025 se hicieron 40 denuncias por mordeduras de perros en niños y adultos

El año pasado 150 personas fueron vacunadas por mordeduras de perros: los barrios con más casos

El 80% de las mordeduras de perros ocurren dentro de las casas y con animales conocidos

Llega el 4to Encuentro de Perros Salchichas en Jujuy

"Ser viejo en Jujuy ya no es lo que era": ciencia, cultura y reinvención

Lo que se lee ahora
Vinchina, el pueblo de La Rioja que es un tesoro oculto para el turismo. video
Turismo.

El pueblo secreto de La Rioja que deslumbra a los turistas por sus paisajes y aventuras

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero video
Atención.

Cierran el Paso de Jama hasta el lunes 26 de enero

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel