Prepagas, alquileres, nafta y transporte: uno por uno, todos los aumentos de enero 2026

El nuevo año, y especialmente enero 2026, arrancará con varios aumentos confirmados que presionarán sobre el bolsillo de los argentinos. Los incrementos impactarán en los alquileres, prepagas, transporte de media distancia, y combustibles, entre otros servicios.

Cuidado. Rumbo a las vacaciones 2026: el motivo por el que tomar mates en el auto implica peligro

Los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en enero un aumento más moderado que los últimos meses: subirán 36,39%.

Si bien el índice de contratos de locación (ICL) refleja una desaceleración desde hace varios meses, el primer mes del año llega con una leve suba respecto a diciembre, cuya el alza fue de 28,67%. En noviembre, el ajuste fue de 38%; en octubre, de 46,1%, y en septiembre, del 50,3%.

Las empresas de medicina prepaga comunicaron a sus afiliados que los aumentos de las cuotas alcanzarán hasta 2,5% en diciembre. El alza también aplica a los copagos.

Los usuarios pueden consultar todos los detalles de su prestación a través de una plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que permite comparar tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Prepagas: se demora la devolución de los aumentos

Naftas y combustibles

Desde el 1 de enero de 2026, la Secretaría de Energía -salvo que haya una nueva postergación- aplicará el aumento total del remanente pendiente de 2024 y del primer y segundo trimestres de 2025, que el Gobierno viene dilatando, en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil.

Estacion de servicio - nafta - combustibles (6)

Transporte de media distancia en Jujuy

Desde el jueves 1 de enero del 2026, impactará el aumento en el precio de los pasajes del transporte de media distancia en la provincia de Jujuy. El incremento, rondaría el 5% y ya estarían establecidos los nuevos montos.

San Pedro: $6.200

Chalicán: $8.100

Santa Clara: $8.500

Fraile Pintado: $9.300

Libertador: $10.600

Calilegua: $11.200

Caimancito: $12.800

Yuto: $15.200

Palma Sola: $16.700

Volcán: $4.000

Tumbaya: $4.700

Maimará $8.000

Purmamarca $8.300

Tilcara $8.800

Humahuaca $13.000

El Moreno $17.800

Susques $21.100

Abra Pampa $22.400

Barrancas $24.000

La Quiaca $28.900

terminal de omnibus jujuy (5)