Presentaron proyecto de ley para crear nuevos billetes. 

La senadora de Juntos por el Cambio de Tucumán, Beatriz Ávila, presentó el miércoles un proyecto de ley que impulsa la emisión de billetes de $2000, $5000, $10.000 y $20.000, bajo la campaña “La plata no alcanza”.

Bajo la campaña “La plata no alcanza”, la iniciativa “intenta dar respuesta” al declive del poder adquisitivo de la moneda nacional respecto a las numeraciones máximas vigentes y “frente al proceso inflacionario que viven millones de familias argentinas”.

“Nuestra moneda nacional vale cada vez menos. El Gobierno nacional no se hace cargo del proceso inflacionario que viven millones de familias argentinas”, apuntó la legisladora Beatriz Ávila.

El texto de 6 página elevado ante la Cámara Alta hace hincapié en la “dinámica económica-financiera recesiva del oficialismo” marcada por las “desacertadas decisiones políticas institucionales, carentes de un plan económico sustentable y sostenible en el tiempo”, lo que se evidencia, según remarcó, en la “emisión monetaria ilimitada para solventar el déficit fiscal”.

“Resulta importante recordar, como dato histórico, que, en los últimos 50 años, a la moneda se le saco 13 ceros, y la posibilidad de que próximamente se le quite 3 ceros más, implicando cada cero, un 1000% de devaluación”, argumenta en un párrafo explicativo. “Esta caída del valor nominal y real del peso, se refleja en que el billete de mayor denominación actual en la Argentina, es el segundo entre los que menos valor tienen, en dólares, en toda la región”, continuó.

Cómo serían los billetes según la senadora

“La negativa por parte del Gobierno Nacional de no emitir billetes de mayor valor, con el propósito evidente de no blanquear el proceso inflacionario que nuestro país viene soportando, genera no solo preocupación en la ciudadanía, sino incertidumbre en la sociedad, al estar privada del derecho de contar con el dinero mínimo para solventar las necesidades básicas que la realidad demanda”, insistió Ávila en su proyecto.

En ese marco, la senadora brindó varios ejemplos de cómo tendrían que ser los billetes, respecto de la inflación. “Considerando que $100 de enero del 2019 a diciembre del año pasado serían $586, por el efecto inflacionario, demuestra la imperiosa necesidad de que el Banco Central de la República Argentina ponga en circulación billetes de mayor denominación nominal. Un billete de $1.000 debería ser uno de $9.000 ajustado por inflación”, sostuvo.

Además señaló que “hoy el billete de más alta denominación, el billete de $ 1.000 (mil pesos), tiene solamente el 18% del valor adquisitivo que tenía en el 2017, cuando se puso en circulación, en ese momento, tenía un poder adquisitivo cinco veces superior al actual. Resulta importante recordar, como dato histórico, que, en los últimos 50 años, a la moneda se le sacó 13 ceros, y la posibilidad de que próximamente se le quite 3 ceros más, implicando cada cero, un 1000% de devaluación”.

Y agregó que “esta caída del valor nominal y real del peso, se refleja en que el billete de mayor denominación actual en Argentina, es el segundo entre los que menos valor tienen, en dólares, en toda la región”.