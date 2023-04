Programa Acompañar: cómo pedirlo y acceder a los $80.000

Se puede adherir al programa a través de las Unidades de Acompañamiento o en los Operativos Territoriales que recorren todo el país.

Para poder acceder al plan, no es necesario presentar una denuncia de violencia. Sí se deberá tener una entrevista, donde se determinará si corresponde la ayuda económica o no es necesaria.

COBRO ACOMPAÑAR 2023.webp El Plan Acompañar está destinado a víctimas de violencia de género.

¿Cuál es el monto del Programa Acompañar 2023?

El monto de la ayuda económica del Plan Acompañar es equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil y se cobra durante seis meses consecutivos.

De acuerdo al nuevo aumento del Salario Mínimo, acordado recientemente por el Consejo de Salario, los próximos meses se cobrará:

Abril: luego de un aumento del 15,6%, $80.342

luego de un aumento del 15,6%, Mayo: con un aumento del 6%, $84.512

con un aumento del 6%, Junio: aumentando un 5%, $87.987

Las fechas en las que se suele cobrar el programa son entre la primera y segunda semana de cada mes.

¿Cómo saber si cobro el Programa Acompañar 2023?

Si bien el Plan Acompañar se cobra a través de la ANSES, es un programa que ofrece el Gobierno y no una prestación de la Administración Nacional, por lo que es temporal, a diferencia del resto de los planes sociales.

Para saber si una persona está adherida al programa, puede consultarlo en la aplicación de Mi Argentina, en la opción "Mis cobros" y verificar si cobra el apoyo económico. También, se puede hacerlo a través de las unidades de acompañamiento o en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

Programa Acompañar compatible con otros planes

El Programa Acompañar es compatible con algunos planes sociales como:

Asignación Universal por hijo/a.

Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.

Asignación por hijo/a con discapacidad.

Monotributo Social.

Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Mientras que no es compatible con otro tipo de programas como: Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (excepto monotributo social); Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado nacional; Jubilaciones, Pensiones o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016; Prestación por desempleo.