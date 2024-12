Qué pasa con el feriado del 8 de diciembre: todos los detalles. 

Desde la página oficial del Gobierno confirmaron que este feriado es inamovible, por lo que no se trasladará. Según la Ley 27.399, que regula estas cuestiones, algunas fechas conmemorativas tienen carácter fijo y no pueden modificarse salvo mediante una nueva legislación. Por lo tanto, este día no laboral no podrá ser disfrutado por la mayoría de los trabajadores, al no coincidir con un día hábil.