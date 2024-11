Feriados 2025: el calendario completo con los fines de semana largos y días no laborables

Es fundamental tener en cuenta que hay una distinción entre un día no laborable y un feriado puente . En el primer caso, la decisión de si se trabaja o no depende del empleador , mientras que en el feriado nacional se aplican las mismas reglas que para los días de descanso habituales , como los domingos .

El primer día no laborable con puente se fijó para el viernes 2 de mayo, coincidiendo con el feriado del 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

El Gobierno estableció tres días no laborables puente.

El segundo día no laborable será el viernes 15 de agosto, dos meses después, en relación con el feriado del 17 de ese mes, que recuerda la muerte del general José de San Martín. En 2025, ese día caerá un domingo, justo en el Día del Niño. Aunque es un feriado trasladable, dado que coincide con un fin de semana, no es posible moverlo a otra fecha, por lo que se optó por declarar un día de descanso puente.

El último fin de semana largo de 2025 se dará el viernes 21 de noviembre, extendiendo el feriado del jueves 20 en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.

Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado

Es relevante destacar que, en esta oportunidad, el Gobierno ha decidido que los días que forman los fines de semana largos serán considerados como días no laborables, no feriados nacionales. Esta distinción es clave, ya que implica una diferencia esencial entre ambas categorías. En caso de que se deba trabajar, la compensación varía según corresponda.

La Ley 20.744, conocida como la Ley de Contrato de Trabajo, establece en su artículo 181 que durante los feriados nacionales se aplican las normativas sobre el descanso dominical. Por otro lado, en el artículo 182, se aclara que los días no laborables son opcionales para el empleador.

Cuáles son los feriados confirmados de 2025 y los puente

Aunque el Gobierno ha determinado los días no laborables puente, el calendario definitivo de feriados para 2025 aún no ha sido oficializado. No obstante, existen varios días festivos que ya se pueden anticipar, ya que están contemplados en la ley 27.399, que regula los "Feriados y fines de semana largos" y establece cuáles son los feriados nacionales que no pueden ser modificados, según la legislación vigente. Algunos de estos feriados, como el Año Nuevo o los días de Carnaval, se ajustan al calendario gregoriano, lo que hace que su fecha varíe cada año. En cambio, otras fechas patrias están vinculadas a efemérides específicas y son inamovibles. Además, existen los feriados trasladables, que corresponden a celebraciones que pueden caer en un fin de semana, o bien trasladarse al lunes anterior si caen un martes o miércoles, o al lunes posterior si caen un jueves o viernes.

Se confirmaron feriados 2025.

Enero

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Marzo

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval (feriado inamovible)

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se trasladaría del martes 17 de junio por ser un feriado trasladable)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

El calendario definitivo de feriados para 2025 aún no ha sido oficializado.

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre