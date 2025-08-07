Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy jueves 7 de agosto

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy jueves 7 de agosto. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

1° 1882

2° 4783

3° 6623

4° 1146

5° 7433

6° 2238

7° 5169

8° 8287

9° 7137

10° 3214

11° 7901

12° 9587

13° 8272

14° 9216

15° 5533

16° 2160

17° 9507

18° 0610

19° 6853

20° 3122

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 04, que según el significado de los sueños quiere decir "La cama".

1° 7104

2° 9635

3° 9558

4° 6239

5° 9758

6° 4584

7° 6708

8° 1204

9° 2021

10° 5277

11° 6733

12° 2486

13° 0715

14° 3364

15° 8929

16° 1559

17° 7628

18° 0125

19° 5259

20° 8598

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza quedó el 50, que según el significado de los sueños quiere decir "El pan".

1° 9250

2° 2412

3° 3982

4° 0919

5° 6937

6° 1142

7° 3276

8° 1252

9° 1091

10° 8499

11° 1016

12° 7855

13° 2507

14° 3303

15° 5190

16° 0552

17° 3177

18° 7960

19° 8912

20° 3474

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.