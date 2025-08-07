jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 20:42
Azar.

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy jueves 7 de agosto

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Quiniela de Tucumán de hoy jueves 7 de agosto con los números ganadores de la fecha.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy jueves 7 de agosto. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, jueves 7 de agosto

Resultado de la Quiniela matutina de Tucumán de las 11.30 hs

A la cabeza quedó el 37, que según el significado de los sueños quiere decir "El dentista".

  • 1737
  • 7003
  • 6570
  • 9100
  • 2939
  • 4114
  • 9057
  • 1348
  • 8268
  • 10° 1078
  • 11° 6701
  • 12° 3225
  • 13° 4449
  • 14° 2313
  • 15° 5375
  • 16° 4618
  • 17° 5677
  • 18° 9304
  • 19° 7594
  • 20° 2158

Resultado vespertino de la Quiniela de Tucumán de las 14.30 hs

A la cabeza quedó el 82, que según el significado de los sueños quiere decir "La pelea".

  • 1882
  • 4783
  • 6623
  • 1146
  • 7433
  • 2238
  • 5169
  • 8287
  • 7137
  • 10° 3214
  • 11° 7901
  • 12° 9587
  • 13° 8272
  • 14° 9216
  • 15° 5533
  • 16° 2160
  • 17° 9507
  • 18° 0610
  • 19° 6853
  • 20° 3122

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 04, que según el significado de los sueños quiere decir "La cama".

  • 7104
  • 9635
  • 9558
  • 6239
  • 9758
  • 4584
  • 6708
  • 1204
  • 2021
  • 10° 5277
  • 11° 6733
  • 12° 2486
  • 13° 0715
  • 14° 3364
  • 15° 8929
  • 16° 1559
  • 17° 7628
  • 18° 0125
  • 19° 5259
  • 20° 8598

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza quedó el 50, que según el significado de los sueños quiere decir "El pan".

  • 9250
  • 2412
  • 3982
  • 0919
  • 6937
  • 1142
  • 3276
  • 1252
  • 1091
  • 10° 8499
  • 11° 1016
  • 12° 7855
  • 13° 2507
  • 14° 3303
  • 15° 5190
  • 16° 0552
  • 17° 3177
  • 18° 7960
  • 19° 8912
  • 20° 3474

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

