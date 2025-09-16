Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, martes 16 de septiembre

Ya se conocen los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, martes 16 de septiembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

A la cabeza quedó el 44, que según el significado de los sueños quiere decir "La carcel".

A la cabeza quedó el 60, que según el significado de los sueños quiere decir "La virgen".

1° 9460

2° 2605

3° 0078

4° 2750

5° 0544

6° 7246

7° 6842

8° 2059

9° 8078

10° 4018

11° 9634

12° 0795

13° 2807

14° 1521

15° 6257

16° 0160

17° 3157

18° 0038

19° 3937

20° 8774

Resultado de la siesta de la Quiniela de Tucumán de las 17.30 hs

A la cabeza quedó el 72, que según el significado de los sueños quiere decir "Sorpresa".

1° 3172

2° 6800

3° 5809

4° 1133

5° 2447

6° 8565

7° 6779

8° 5968

9° 2687

10° 4744

11° 9419

12° 1986

13° 0148

14° 7051

15° 0860

16° 0616

17° 0657

18° 8474

19° 3119

20° 1133

Resultado de la tarde de la Quiniela de Tucumán de las 19.30 hs

A la cabeza quedó el 16, que según el significado de los sueños quiere decir "Anillo".

1° 0016

2° 7751

3° 3802

4° 7021

5° 5487

6° 9767

7° 5145

8° 5018

9° 7471

10° 0316

11° 8951

12° 5236

13° 6245

14° 6534

15° 6011

16° 6477

17° 0490

18° 3087

19° 4024

20° 3313

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.