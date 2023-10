Rechazaron la recusación de Cristina Kirchner contra 2 jueces

El juez Farah, miembro de la Sala II y no afectado por estas impugnaciones, asumió la responsabilidad de examinar y resolver el asunto. En ese momento, Farah había emitido un voto contrario a la admisión de la ONG como parte querellante.

El juez Farah sobre Cristina

“Tengo necesariamente que advertir que la naturaleza de la crítica implica que, a criterio de los letrados, debería asumirse aquí que el voto de los Dres. Llorens y Bertuzzi en dicha oportunidad tendría que haberse compadecido con lo escrito en el mío –en disidencia-. Resalto el punto, porque deja expuesto que, en definitiva, la censura se vincula a la forma en que los jueces interpretaron el alcance de la norma del art. 82, CPPN”, que alude a la forma de constituirse en querellante.

Para Farah, en la decisión de sus colegas no hay per se “un signo claro de parcialidad que habilite la procedencia de una vía restrictiva como la recusación” y agregó que lo mismo “sucede con la referencia a decisiones de otros procesos penales”. El juez aseguró a su vez: “por lo demás, es manifiesto que el planteo de juicio político hecho por un legislador que no es parte en el presente y con posterioridad a su inicio, no constituye supuesto de apartamiento”.

Así, la Sala II de la Cámara Federal está en posición para tomar una decisión sobre la posible anulación del sobreseimiento de Cristina Kirchner en este caso. La ONG busca la revocación del sobreseimiento otorgado a la vicepresidenta, una decisión que previamente había sido emitida por el único acusador en el proceso, el fiscal Guillermo Marijuan, el 24 de mayo pasado.

La situación de Lázaro Báez

El caso, que se conoce como "La ruta del dinero K," tuvo su inicio en abril de 2013, y una parte significativa de esta investigación ya ha sido remitida a juicio. En dicho juicio, Lázaro Báez fue declarado culpable, junto con otros 17 acusados, incluyendo a sus hijos, por su participación en una extensa operación de lavado de dinero que involucraba aproximadamente 55 millones de dólares. Durante el proceso de juicio oral, se argumentó que estos fondos procedían de actividades comerciales ilegales y contratos en el sector de la construcción pública.

Sin embargo, la decisión del tribunal fue impugnada y llevada ante la Cámara de Casación. En esta instancia, se redujeron las sentencias (la de Lázaro de 12 a 10 años) y se absolvió a las hijas del empresario. “Quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de Austral Construcciones, siempre fue Lázaro Antonio Báez”, sostuvo el máximo tribunal.

La controversia surgió en relación con la procedencia del dinero: Javier Carbajo argumentó que se derivaba de la facturación y la obra pública, Angela Ledesma sostuvo que provenía únicamente de la facturación, y Mariano Borinsky indicó que no era necesario pronunciarse sobre la obra pública, ya que se podía comprobar la existencia de facturas falsas para emitir una condena.

No obstante, en la etapa de instrucción, aún subsistía una parte de la investigación, específicamente la relacionada con las supuestas operaciones de lavado que involucraban a Cristina Kirchner. Esta fue la única causa en la que la vicepresidenta fue citada a declarar, aunque no se le formularon cargos. Durante el año pasado, su defensa solicitó su sobreseimiento, pero finalmente retiró la solicitud al anticipar una posible respuesta desfavorable por parte de la Cámara Federal.

Marijuan sobre el vínculo Lázaro - Cristina

El 24 de mayo del presente año, el fiscal Guillermo Marijuan, quien promovió la causa relativa a la ruta del dinero que resultó en la condena de Lázaro Báez a una pena de diez años de prisión, argumentó: “No tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”. Habló de “entrañable cercanía, vínculo y amistad” con el matrimonio presidencial. Y para sustentar su afirmación, no se limitó a mencionar las evidencias presentes en otros procesos legales en los que ambos enfrentan cargos.

No obstante, indicó que, incluso considerando estos elementos, no era suficiente para proceder con la indagación contra la vicepresidenta. Además, alegó que la decisión de la Cámara de Casación había limitado su línea de investigación.

“si se considera que la descomunal masa de dinero que Lázaro Báez lavaba con la compleja maniobra de ‘exportar’ millones de divisas reingresándolas al país como una inversión, así como la compra de innumerables muebles e inmuebles, proviene sólo de la evasión fiscal y no de la asignación irregular de la obra pública direccionada a su favor”, se expuso.

Para el fiscal, “esto aleja el centro de la escena delictual del poder político de esta causa de lavado de dinero aunque no influya en las consideraciones y fundamentos que se efectuaron en punto al fraude contra el Estado Nacional en la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2″. El juez Casanello se puso en contacto con los demás demandantes que respaldaron la absolución, y de este modo, oficializó la decisión.

No obstante, antes de que el destino quedara sellado de manera definitiva, la organización Bases Republicanas buscó intervenir en el caso. Su motivación radicaba en el hecho de que las pruebas acumuladas en esta causa y en las relacionadas establecían claramente que Lázaro Báez y su grupo habían actuado como testaferros en representación de Néstor y Cristina Kirchner.

De esta manera, los ex presidentes de la Nación habrían obtenido beneficios directos de las actividades delictivas. Aunque el juez inicialmente rechazó su solicitud para ser parte en esta etapa del proceso, la ONG apeló esta decisión. El 17 de agosto, la Cámara Federal aceptó su participación en la causa. Ahora les corresponde determinar si se revoca o no el sobreseimiento.

Esta es una de las últimas investigaciones judiciales que continúan en la etapa de instrucción para CFK. Las demás ya han avanzado a instancias posteriores. Recientemente, el tribunal de Casación sorteó la designación de los jueces que presidirán los juicios de los casos Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán, los cuales fueron reactivados por mandato de la Sala I de dicho tribunal.

La otra causa que aguarda avances es el caso Cuadernos, en el que los jueces encargados de la futura audiencia deben decidir qué pruebas se presentarán. En un juicio oral previo, CFK ya recibió una condena a fines de 2022, siendo sentenciada a seis años de prisión en la causa Vialidad. La revisión de este proceso está bajo la jurisdicción de la Sala IV de Casación.