Reforma Laboral en Diputados: confirmaron que la sesión será mañana jueves desde las 11hs

La Cámara de Diputados de la Nación tiene previsto sesionar este jueves 19 de febrero desde las 11 para tratar el proyecto de reforma laboral. La convocatoria se termina de formalizar con la firma de los jefes de bloque, según se informó en las últimas horas.

A qué hora arranca la sesión y qué se define hoy El horario confirmado es 11:00 y el debate se da luego de una jornada clave este miércoles: un plenario de comisiones trata el proyecto y busca emitir dictamen. En la agenda parlamentaria figura la reunión conjunta de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda para este 18 de febrero a las 14:00 por la “Modernización Laboral”.

El plenario de comisión está previsto para las 14. Diputados sesiona este jueves a las 11 por la reforma laboral: hora confirmada y qué se espera Qué se debate en el recinto El proyecto llega a Diputados tras la media sanción en el Senado y, según distintas negociaciones, puede incluir cambios en puntos que generaron controversia, como el capítulo vinculado a licencias médicas. Si el texto sufre modificaciones, el trámite parlamentario puede obligar a que vuelva a revisarse en la Cámara alta.

Paro de la CGT y posible impacto en la jornada En paralelo, la CGT ratificó un paro general de 24 horas para el mismo jueves y apuntó directamente contra la reforma laboral. Desde la central obrera también anticiparon adhesión de gremios del transporte, lo que puede resentir la movilidad durante toda la jornada

La CGT ratificó el paro contra la reforma laboral y se refirió al cierre de Fate.

