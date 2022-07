Antes de dispararse al corazón, escribió cartas y colgó una en el baño de su casa diciendo "Hasta siempre". René Favaloro fue un ícono de la medicina mundial, un referente del país que luchó como un verdadero prócer por mejorar la calidad de vida de todos , en especial, la de los más humildes. Pero no pudo con todo, sin respaldo estatal y con muchas deudas, un 29 de julio del 2000 decidió quitarse la vida.

“Convocaron a maestros, empleados, madres, padres y representantes de las iglesias para promover un cambio de paradigma en conciencia sanitaria: enseñaron pautas de salud y prevención. La sala de primeros auxilios inaugurada en 1940 se transformó en una clínica con 23 camas, una sala de cirugía y un banco de sangre viviente con donantes a disposición. El resultado: una reducción notable de la mortalidad infantil, la desnutrición y las infecciones en los partos”, resume el homenaje que la Fundación Favaloro.

A principios de los 60' dejó La Pampa y se fue a Estados Unidos en donde estuvo cinco años abocado a la investigación en cirugía cardiotorácica en Cleveland Clinic. Un 9 de mayo de 1967 René Favaloro operó a una mujer de 51 años con su propia técnica de bypass, que utilizaba la arteria mamaria interna, una bisagra en la historia de la cardiología mundial. Un año más tarde, el método Favaloro era una técnica cardioquirúrgica en todo el mundo.

favaloro4-1024x575.jpg René Favaloro, creador del bypass y genio de la medicina mundial.

Regresó al país para mejorarlo, pero lo dejaron solo

Pese a los tantos ofrecimientos que tuvo en distintas partes del mundo, en 1971 decidió volver a Argentina para crear un centro de investigación, docencia y asistencia médica.

Fue así que en 1975 fundó la fundación René Favaloro. Con esa institución tuvo grandes logros en la medicina del país y realizó numerosas investigaciones. El respaldo estatal fue clave para eso, pero nunca lo tuvo como él hubiera querido. Fue así que entre bajas y altas, llegó a fines de los 90' con graves problemas económicos.

Hasta que el 29 de julio del 2000 decidió el final escribiendo a mano siete cartas explicando su decisión.

"Mis proyectos se han hecho pedazos. No puedo cambiar los principios que siempre me acompañaron. Creo que la Fundación se derrumba. No podría aguantar como testigo lo que construí, con tanta fuerza, ahora su destrucción. Estoy cansado de luchar y luchar. Remando contra la corriente en un país que está corrompido hasta el tuétano", le dijo en su escrito a su pareja.

¿POR QUÉ SE MATÓ RENÉ FAVALORO?