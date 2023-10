En el contexto particular del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), los pasajeros que opten por prescindir de los subsidios verán que el costo del pasaje de autobús aumentará a $700 por viaje, una elección que, hasta ahora, se puede hacer a bordo de los autobuses, siempre y cuando se comunique previamente al conductor del vehículo.

image.png

La posibilidad de los usuarios de informarse

Hace diez días, Giuliano había indicado que a partir del 27 de octubre la medida se aplicaría de manera efectiva, y su objetivo principal es "lograr una redistribución del ingreso a favor de los sectores de la población que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad".

Durante la rueda de prensa, el titular de la cartera ministerial hizo hincapié en que "algunos dirigentes plantearon que no es necesario para los usuarios el subsidio al transporte".

Por esta razón, se puso a disposición la alternativa para que "cada usuario pueda informarse qué significa no tener el subsidio al transporte, conocer los montos y en la medida de que no quieran recibir el subsidio del Estado nacional, puedan optar por no adherirse", detalló.

image.png

En relación a este tema, es importante destacar que aquellos que deseen continuar siendo beneficiarios de la subvención al transporte no necesitan tomar acción alguna.

El subsidio es una política de estado

Giuliano destacó que "el subsidio al transporte es una política de Estado a la que nosotros adherimos y llevamos adelante en todo este tiempo y queremos sostenerlo fuertemente porque tiene efectos en el salario, achatando los costos de las tarifas, permitiendo que los trabajadores puedan ser asistidos por el Estado".

Igualmente, extendió la invitación a los gobiernos provinciales para sumarse a esta elección. Para ejercer la renuncia al subsidio, es fundamental que los usuarios tengan su tarjeta SUBE debidamente registrada con los datos correspondientes.

image.png

Después, es necesario que el usuario complete el formulario de renuncia al subsidio, que posee validez como declaración jurada. Este documento se halla disponible en el sitio web de SUBE, en la dirección https://www.argentina.gob.ar/SUBE

Esta disposición se aplica a los pasajeros que utilizan el transporte terrestre en líneas de competencia nacional, así como a los usuarios del servicio ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por donde transitan a diario más de 4 millones de individuos. También engloba a los usuarios de líneas de transporte urbano que atraviesan distintas jurisdicciones bajo competencia nacional.

Según los datos proporcionados por el ministro, actualmente, los precios de los boletos de tren con subsidio oscilan entre $11,57 y $52,95 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), $79 en Salta, $105 en la ruta Resistencia-Los Amores en Chaco, y $180 en la ruta Rosario-Cañada de Gómez en Santa Fe.

image.png

En situaciones de este tipo, aquellos pasajeros que decidan prescindir de los subsidios deberán pagar tarifas que oscilan entre $655 y $1.100 por trayecto.

En cuanto al transporte en autobús, específicamente en el AMBA, el costo del pasaje subsidiado varía entre $52,96 (la tarifa mínima) y $72,61 (la tarifa máxima). Aquellos que opten por renunciar a los subsidios deberán pagar una tarifa de $700, según la información proporcionada por Giuliano.