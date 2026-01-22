Renunció Paul Starc, titular de la UIF y ya tiene reemplazante

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) , Paul Starc , presentó este jueves su renuncia al cargo por motivos personales . Según se informó oficialmente, la conducción del organismo quedará en manos del licenciado Ernesto Gaspari.

La decisión fue comunicada a través de un escrito difundido por el Ministerio de Justicia, donde se destacó el desempeño de Starc al frente del organismo encargado de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

“Durante su gestión, el Dr. Starc desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso , contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes”, señalaron en el comunicado oficial.

Además, desde el Gobierno indicaron que el ahora ex titular de la UIF continuará colaborando en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional.

Entre sus últimas actividades, Starc mantuvo reuniones en Washington con autoridades de Estados Unidos en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino. El objetivo fue intercambiar información relevante sobre sociedades y operaciones financieras bajo análisis.

Gaspari y los objetivos de la nueva conducción

En el mismo comunicado, el Ministerio de Justicia destacó el perfil de Ernesto Gaspari, a quien definieron como un “profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración”. Entre otros cargos, se desempeñó como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

“Bajo esta nueva conducción, la UIF tendrá como objetivo consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales”, detallaron.

Causas judiciales y decomisos millonarios

Starc también fue uno de los querellantes en el inicio del juicio de los cuadernos de las coimas, que investiga presuntas maniobras de corrupción de empresarios y exfuncionarios, causa que incluye a la expresidenta Cristina Kirchner.

En ese contexto, sostuvo: “El dinero va a volver a las arcas del Estado. No será ahora, ya, pero lo será cuando se condene y se decomisen todos los bienes que ya se encuentran cautelados”.

Uno de los logros más relevantes de la UIF durante su gestión se registró en 2024, cuando la Cámara Federal ordenó el decomiso de cuatro lotes de playa en Turks & Caicos. Los bienes habían sido adquiridos por la estructura encabezada por Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, acusado de lavar más de 70 millones de dólares provenientes de sobornos mediante operaciones inmobiliarias en Estados Unidos.