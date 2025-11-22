domingo 23 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de noviembre de 2025 - 22:42
Azar.

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 22 de noviembre

Conocé los resultados actualizados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 22 de noviembre. Descubrí qué números salieron y la lista completa de ganadores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 22 de noviembre. Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Lee además
resultados de la quiniela de tucuman: los numeros ganadores de hoy, jueves 30 de octubre
Azar.

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, jueves 30 de octubre
resultados de la quiniela de tucuman: los numeros ganadores de hoy, viernes 31 de octubre
Azar.

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, viernes 31 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, 22 de noviembre

Quiniela de Tucumán: resultados de Matutina - 11:30 hs.

A la cabeza: 06 – El perro

Los números ganadores:

  1. 1406
  2. 8343
  3. 3027
  4. 1895
  5. 7552
  6. 1575
  7. 9663
  8. 7043
  9. 7326
  10. 3901
  11. 7646
  12. 5044
  13. 8279
  14. 3480
  15. 0930
  16. 5780
  17. 1237
  18. 2386
  19. 1623
  20. 1581

Quiniela de Tucumán: resultados de Vespertina - 14:30 hs.

A la cabeza: 89 – La rata

Los números ganadores:

  1. 1489
  2. 2954
  3. 9559
  4. 9112
  5. 8092
  6. 3542
  7. 7119
  8. 4011
  9. 2044
  10. 3899
  11. 6753
  12. 0042
  13. 2399
  14. 1439
  15. 0622
  16. 7384
  17. 4990
  18. 3641
  19. 7216
  20. 2846

Quiniela de Tucumán: resultados de La Siesta - 17:30 hs.

A la cabeza: 04 – La cama

Los números ganadores:

  1. 3804
  2. 7978
  3. 8661
  4. 6458
  5. 7499
  6. 4962
  7. 1210
  8. 0993
  9. 5226
  10. 7443
  11. 3987
  12. 6129
  13. 7719
  14. 2007
  15. 9498
  16. 3212
  17. 1663
  18. 9671
  19. 8949
  20. 4644

Quiniela de Tucumán: resultados de La Tarde - 19:30 hs.

A la cabeza: 44 – La cárcel

  1. 6444
  2. 1666
  3. 9148
  4. 8950
  5. 8507
  6. 5129
  7. 5415
  8. 1071
  9. 2637
  10. 0170
  11. 8904
  12. 2993
  13. 9732
  14. 1561
  15. 1819
  16. 2720
  17. 5885
  18. 7885
  19. 0436
  20. 3981

Quiniela de Tucumán: resultados de la Nocturna - 22:00 hs.

A la cabeza: 31 – La luz

  1. 0631
  2. 3314
  3. 9933
  4. 3086
  5. 7953
  6. 5720
  7. 6769
  8. 6173
  9. 2350
  10. 8363
  11. 4687
  12. 9105
  13. 0328
  14. 7024
  15. 2447
  16. 5121
  17. 2477
  18. 6156
  19. 9004
  20. 3614

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, jueves 30 de octubre

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, viernes 31 de octubre

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 6 de noviembre

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 7 de noviembre

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 19 de noviembre

Lo que se lee ahora
Cambios en el Gabinete Nacional: designaron a los nuevos ministros de Seguridad y Defensa
Último momento.

Cambios en el Gabinete Nacional: designaron a los nuevos ministros de Seguridad y Defensa

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

¿Sebastián Villa a River Plate?
Fútbol Argentino.

¿Sebastián Villa a River Plate?

Rescataron caballos que eran atacados por abejas
Preocupación.

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional
Chapadmalal.

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional

Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan
Histórico.

Jujuy sumó una medalla en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística en San Juan

Motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta en Ciudad Cultural
Policiales.

Ciudad Cultural: motociclista salió despedido tras chocar con una camioneta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel