Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, 22 de noviembre

Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, 22 de noviembre . Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

A la cabeza: 06 – El perro

Quiniela de Tucumán: resultados de Vespertina - 14:30 hs.

A la cabeza: 89 – La rata

Los números ganadores:

1489 2954 9559 9112 8092 3542 7119 4011 2044 3899 6753 0042 2399 1439 0622 7384 4990 3641 7216 2846

Quiniela de Tucumán: resultados de La Siesta - 17:30 hs.

A la cabeza: 04 – La cama

Los números ganadores:

3804 7978 8661 6458 7499 4962 1210 0993 5226 7443 3987 6129 7719 2007 9498 3212 1663 9671 8949 4644

Quiniela de Tucumán: resultados de La Tarde - 19:30 hs.

A la cabeza: 44 – La cárcel

6444 1666 9148 8950 8507 5129 5415 1071 2637 0170 8904 2993 9732 1561 1819 2720 5885 7885 0436 3981

Quiniela de Tucumán: resultados de la Nocturna - 22:00 hs.

A la cabeza: 31 – La luz

0631 3314 9933 3086 7953 5720 6769 6173 2350 8363 4687 9105 0328 7024 2447 5121 2477 6156 9004 3614

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

Matutino: se sortea a las 11:30 hs

Vespertino: se sortea a las 14:30 hs

De la siesta: se sortea a las 17:30 hs

De la tarde: se sortea a las 19:30 hs

Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.