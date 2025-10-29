miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 12:50
Azar.

Resultados de la Quiniela de Tucumán: los números ganadores de hoy, miércoles 29 de octubre

Conocé los resultados actualizados de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 29 de octubre. Descubrí qué números salieron y la lista completa de ganadores.

Redacción de TodoJujuy
Resultados de la Quiniela de Tucumán

Ya dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Tucumán de hoy, miércoles 29 de octubre Según los datos oficiales, los números ganadores son los siguientes.

Quiniela de Tucumán: resultados de hoy, miércoles 29 de octubre

Quiniela de Tucumán: resultados de Matutina - 11:30 hs.

A la cabeza: 5747 - 47 El Muerto

Los números ganadores

  1. 5747

  2. 6708

  3. 7888

  4. 0099

  5. 8984

  6. 5202

  7. 8983

  8. 1265

  9. 5091

  10. 5991

  11. 2308

  12. 7213

  13. 9160

  14. 0428

  15. 0053

  16. 0682

  17. 3146

  18. 7915

  19. 6203

  20. 7416

¿Cuántos sorteos hay de la Quiniela de Tucumán y en qué horarios son?

La Quiniela de Tucumán tiene 5 sorteos diarios, de lunes a sábado. Los mismos son:

  • Matutino: se sortea a las 11:30 hs
  • Vespertino: se sortea a las 14:30 hs
  • De la siesta: se sortea a las 17:30 hs
  • De la tarde: se sortea a las 19:30 hs
  • Nocturno: se sortea a las 22:00 hs

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego es muy simple: solo hay que elegir un número de 1 a 4 cifras entre 0000 y 9999 y y apostar cierta cantidad de dinero. De acuerdo a la cantidad de aciertos y el dinero apostado será el premio. Cabe destacar que en esta quiniela se puede apostar simple o bien en la modalidad redoblona, triplona o cuatriplona, multiplicando el premio de acuerdo a los aciertos.

