Ricardo Jaime se entregó para cumplir condena por la tragedia de Once

Este lunes a las 9:20 de la mañana, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime se entregó en los tribunales de Comodoro Py. Tras la orden de detención emitida por el Tribunal Oral Federal 2, el ex funcionario acudió acompañado de sus abogados para comenzar a cumplir su condena de seis años de prisión por su responsabilidad en la tragedia de Once, en la cual murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.