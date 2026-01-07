Rosario de Lerma afectada por un fuerte temporal: cortes de ruta e inudaciones

Calles y rutas inundadas en Rosario de Lerma.

Los medios locales de Salta marcan este temporal como "histórico". En tan sólo una hora cayeron más de 90 milímetros de agua, inundando gran parte de la ciudad de Rosario de Lerma, con imágenes realmente impactantes.

El temporal azotó a varias localidades de Salta Las intensas lluvias registradas esta tarde causaron serios inconvenientes en el Valle de Lerma, Salta, con anegamientos, cortes totales de rutas y complicaciones en varios municipios. El fuerte caudal de agua caído en poco tiempo dejó vehículos varados e interrumpió la circulación, afectando principalmente a Rosario de Lerma, La Florida y corredores viales aledaños, tal como pronosticaron las autoridades.

temporal en Salta Temporal en Valle de Lerma, Salta. La tormenta de esta tarde generó anegamientos y cortes de ruta. Las zonas más afectadas, Rosario De Lerma (ruta 86/23), el tramo El Carril y La Merced (ruta 68) y La Viña (ruta 68).

Puntos críticos en la Ruta Nacional 68 Uno de los sectores más comprometidos fue la Ruta Nacional 68, donde múltiples tramos quedaron inundados por el desborde de canales y arroyos locales. La Policía informó que no se registraron desbordes de ríos mayores, pero los canales menores superaron su capacidad, paralizando el tránsito vehicular en ambas direcciones.

Cortes provisionales y pronóstico Las autoridades confirmaron que los cortes viales se mantendrán al menos hasta las 22 horas, siempre que no haya nuevas precipitaciones. Salta Capital experimentó efectos menores, pero el Valle de Lerma concentró la mayor parte de los daños, con recomendaciones de evitar desplazamientos innecesarios durante la tormenta. (378 caracteres)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







