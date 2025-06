Se presentaron todos los condenados por la causa Vialidad y quedaron detenidos

Ex dueño de “Austral Construcciones”, el empresario Lázaro Báez

Raúl Pavesi, ex titular de Vialidad provincial de Santa Cruz.

Ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti

El primero en hacerlo fue ex secretario de Obras Públicas José López , en el día de ayer, martes 17 de junio, cuando compareció ante la Justicia en Comodoro Py. Seguido a ello, y mediante videollamada quedó detenida (con prisión domiciliaria) la ex presidente de la nación, Cristina Fernández.

Por su parte, hoy hicieron lo propio el resto de los condenados; el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (el primero en llegar en esta mañana) y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.

Todos fueron condenados a penas de entre seis y cuatro años de prisión -que son de cumplimiento efectivo- por administración fraudulenta, porque en su rol de funcionarios de Vialidad de Santa Cruz no controlaron las obras públicas que no se hicieron o avalaron los pagos a pesar de que no había avances.