Se presentó Cristian Graf a la Justicia por la muerte del hombre enterrado en una casa de Coghlan

Cristian Graf , señalado como el principal implicado en la muerte de Diego Fernández Lima, se presentó hoy en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61 para ponerse a disposición judicial, según informaron fuentes vinculadas al caso.

Policiales. Quién es el sospechoso principal en el caso del cadáver encontrado al lado de la casa de Cerati

Las mismas fuentes precisaron que aún no se tomó ninguna medida en su contra y que se le proporcionó el contacto de la Defensoría Oficial correspondiente, en caso de que requiera asistencia legal.

Paralelamente, Perrando planea realizar varias declaraciones testimoniales en la sede de la fiscalía: tres serán tomadas hoy y otras tres mañana. Los testigos incluyen antiguos compañeros de escuela tanto de la víctima como del sospechoso, además de trabajadores de la empresa encargada de la excavación y demolición en la vivienda donde se encontraron los restos.

El cuerpo de Diego fue localizado el 20 de mayo pasado por operarios que realizaban trabajos en una antigua residencia situada en el barrio porteño de Coghlan , donde en su momento vivió Gustavo Cerati . Una vez confirmada la identidad del cadáver descubierto en una fosa pequeña, la fiscalía enfocará sus esfuerzos en reconstruir los hechos para esclarecer qué sucedió con la víctima, más de cuatro décadas después de su desaparición.

Tras presentarse en la fiscalía ubicada en Avenida De Los Inmigrantes 1950, Graf volvió a su vivienda en Coghlan y negó las imputaciones que pesan sobre él. La periodista Mercedes Ninci, reportera del programa “Mujeres argentinas” (El Trece), le preguntó al ingresar a su casa acompañado por su pareja y otra persona: “¿Fuiste quien asesinó a Diego Fernández?”.

Fernández Lima fue encontrado a pocas cuadras de la última vez donde lo vieron.

Frente a la consulta, el principal señalado por el homicidio de Fernández Lima intentó alejar el micrófono y respondió de manera contundente: “¡Noooo!” Ante los sucesivos intentos de la periodista por obtener más declaraciones, Graf cerró la reja que da a la calle y se retiró al interior de su hogar.

Contexto y detalles del caso histórico

El caso relacionado con la muerte de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en la antigua residencia de Gustavo Cerati, sumó un nuevo episodio relevante. Aunque el delito ya prescribió, la Fiscalía continúa impulsando un pedido para un juicio por la verdad, con el fin de esclarecer los hechos y establecer la identidad de los responsables.

Según la información proporcionada por los familiares de Fernández Lima, el joven desapareció el 26 de julio de 1984, tras asistir a clases hasta el mediodía. Un detalle que complica el caso es que la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, donde estudiaba, ya no se encuentra en su ubicación original.

Cristian Graf, el principal sospechoso de haber asesinado a Diego Fernández Lima.

Hoy en día, la escuela se encuentra ubicada en Galván 3700, cerca del Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra. Sin embargo, en aquella época, el joven estudiaba junto con Cristian Graf —quien es el principal sospechoso de su muerte— en la sede situada en las calles Ballivián y Donato Álvarez, actualmente renombradas como Combatientes de Malvinas.

El día en que desapareció, el joven asistió a clase durante la mañana, luego almorzó con su madre Irma en casa y, después, le pidió dinero para visitar a un amigo que vivía a pocas cuadras. Esa fue la última vez que su madre lo vio. Durante estos 41 años, ella nunca dejó de buscarlo ni desconectó su teléfono fijo, aferrándose a la esperanza de que su hijo algún día la llame.

Hallazgo del cuerpo y búsqueda de justicia

Cuando se confirmó la desaparición de Diego, un allegado a la familia brindó una información crucial que hoy cobra gran importancia: esa misma tarde, poco tiempo después de que el joven saliera de su casa rumbo a la casa de un amigo, aseguró haberlo visto en la esquina de Monroe y Naón, y le gritó. Ese fue el último indicio que se tuvo de él.

Qué hallaron en el chalet lindero de donde vivió Gustavo Cerati en Coghlan.

En mayo de este año, a más de cuarenta años del hecho, el cuerpo de Fernández Lima fue encontrado enterrado a aproximadamente 800 metros de aquella intersección donde el testigo afirmó haberlo visto, lo que equivale a unas cinco cuadras largas.

Los restos yacían ocultos en el jardín de un chalet ubicado en Congreso 3742, propiedad en ese momento de Cristian Graf, quien fue compañero de clase de la víctima y actualmente es el principal sospechoso del crimen. La familia de Graf continúa residiendo en esa vivienda.

No se trata de un delito de lesa humanidad perpetrado por agentes estatales, que es el único crimen que en el país no prescribe. Los culpables de la muerte de Diego y del encubrimiento de ese hecho no enfrentarán una condena en prisión.

Cristian Graf se presentó a la Justicia por la muerte de Diego Fernández Lima.

Para impedir que esto ocurra, Javier, hermano de la víctima, informó que promoverá una “Ley Diego”, basada en la “Ley Piazza”, la cual amplía los plazos de prescripción en casos de abuso sexual infantil. En esta ocasión, el proyecto estaría orientado a los casos de desapariciones: “Me encantaría que sirva a otros familiares de desaparecidos. Que la ley vaya con todo el peso, que paguen por el daño que hicieron”.