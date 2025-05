Se reanuda el juicio por la muerte de Maradona pero puede suspenderse otra vez

De esta manera, el próximo martes será una jornada distinta a las anteriores, ya que, al igual que en la sesión inaugural, todos los imputados deberán comparecer obligatoriamente ante el tribunal.

El neurocirujano imputado, Leopoldo Luque, volverá a la audiencia este martes.

Hasta este momento, la presencia de los acusados en el tribunal no era obligatoria, y varios, como Leopoldo Luque, no habían regresado al edificio de Ituzaingó desde entonces. Que ahora se les exija asistir podría señalar que se avecina un giro crucial en el proceso judicial.

Por el momento, se espera que se tome una decisión sobre el futuro de la causa vinculada a la jueza involucrada en el escándalo. Con las evidencias fundamentales reunidas por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, este martes tanto la Fiscalía como los abogados defensores y querellantes presentarán sus argumentos y solicitarán medidas concretas para avanzar en el caso.

Según información obtenida por este portal, el letrado Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna Maradona, solicitará la anulación del juicio y exigirá que se nombre con rapidez un tribunal distinto para que el proceso se reinicie completamente antes de que termine el año.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/mauroszeta/status/1926706856099012779&partner=&hide_thread=false EL DOCUMENTAL DEL ESCÁNDALO PARTE 1: ASÍ GRABABAN A LA JUEZA DEL CASO MARADONA

- No habia autorización de las partes.

- Sin embargo la jueza Julieta Mackintach dejó entrar a empleados de una productora para que la graben antes y durante el juicio por la muerte de Maradona. pic.twitter.com/c4TenPQk19 — Vía Szeta (@mauroszeta) May 25, 2025

Disputas y posibles cambios en el tribunal

Entre las alternativas en estudio también figura la posibilidad de pedir la apartación de la jueza Makintach y que otro magistrado asuma su puesto. No obstante, esta opción genera numerosos debates y controversias entre los involucrados.

Algunos plantean que el nuevo juez revise las audiencias previamente registradas para evitar reiniciar todo el juicio desde el principio; en cambio, otros sostienen que esa práctica diluye la esencia del debate oral y piden que se reinicie completamente, excepto por las declaraciones de los familiares de Diego. Además, hay quienes ni siquiera aceptan estas alternativas porque consideran que los otros dos jueces también están comprometidos y deberían ser sustituidos.

La posible modificación que podría cambiar el curso del proceso está vinculada a la postura que adopte la jueza en el centro de la polémica. La semana pasada, cuando estalló el conflicto, Makintach insinuó que podría apartarse voluntariamente antes de ser recusada, con el fin de preservar la continuidad del juicio.

Los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

La postura de la jueza en el centro del conflicto

En la audiencia más reciente, la jueza afirmó que brindará las aclaraciones necesarias y que para acusar a un magistrado se requieren fundamentos sólidos. Esta declaración se produjo cuando ya se había iniciado una investigación sobre su posible vinculación con un documental relacionado al caso.

Asimismo, expresó: “Ojalá alcance a dar las razones del caso. En caso de que haya algo que esté en peligro, quizá sea yo la que me aparte. Necesitan las pruebas y las razones para fundar”. Recientemente, personas cercanas a la jueza hicieron saber que ella rechaza haber cometido alguna falta, sostiene que no hubo delito ni razones válidas que justifiquen su remoción.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Resumidoinfo/status/1927112724783259936&partner=&hide_thread=false Makintach grababa todo y se hacía grabar a ella misma en las audiencias, pero sin ningún permiso legal.



El jueves pasado empezaron las sospechas sobre la realización ilegal de un documental durante el juicio después de descubrir a un chico grabando sesiones sin autorización… pic.twitter.com/LxwPPETSZ5 — Resumido.info (@Resumidoinfo) May 26, 2025

Uno de los abogados defensores señaló que esta controversia es inédita y ha alcanzado tal magnitud que “sería un milagro que no pase nada y todo siga igual”. En declaraciones recientes, Nicolás D’Albora, abogado defensor de la coordinadora de la prepaga, advirtió que existe una alta probabilidad de que el proceso judicial se interrumpa de forma definitiva si se producen modificaciones en el tribunal.

La jueza de escándalo.

“Si hay que apartar a Makintach, este debate se cae y queda nulo. Porque no hay forma de rescatar la validez de actos procesales, la oralidad. Hay que ser franco con los medios de comunicación, con las víctimas y los propios imputados. No descarto la recusación, pero en estas condiciones no puedo hacerlo. Que no se suspenda, que la fiscalía facilite las pruebas y certifique la causa penal”, explicó.

Lo que suceda este martes será fundamental para determinar si en el corto plazo habrá una resolución sobre los acusados por la muerte de Diego, o si, por el contrario, la justicia aún se hará esperar para Maradona.