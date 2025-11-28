Según un nuevo estudio, cambió el rango de edad de la adolescencia

El cerebro pasa por cinco fases distintas en la vida, con puntos de inflexión clave a los 9, 32, 66 y 83 años, afirma un grupo de científicos mediante un nuevo estudio que se llevó a cabo. De esta manera, se determinó el cambio en el rango de edad de la adolescencia.
Los hallazgos se dan mediante la participación de alrededor de 4.000 personas de hasta 90 años, quienes se sometieron a escáneres que mostraron las conexiones entre sus neuronas.
Qué dice el estudio sobre el cambió del rango de edad de la adolescencia
Investigadores de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, demostraron que el cerebro permanece en la fase adolescente hasta principios de los 30, cuando alcanzamos nuestro máximo potencial.
Afirman que los resultados podrían ayudarnos a comprender por qué el riesgo de sufrir trastornos de salud mental y demencia varía a lo largo de la vida.
El cerebro cambia constantemente en respuesta a nuevos conocimientos y experiencias, pero la investigación demuestra que no se trata de un patrón uniforme desde el nacimiento hasta la muerte.
Algunas personas alcanzarán estos hitos antes o después que otras, pero los investigadores afirmaron que era sorprendente la claridad con la que estas edades se destacaban en los datos. Estas son las cinco fases cerebrales: