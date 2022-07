Horóscopo.. Signos del Zodiaco Cómo disimulamos amores no correspondidos

Signos del Zodiaco: Como disimular un amor no correspondido.

Para la astrología cada uno de los Signos del Zodiaco nos aporta información sobre como vamos a tomar algunas situaciones, las que sean, en el trabajo, en la salud y sobre todas las cosas en el amor , tenemos patrones de repetición, según la personalidad, a veces cuesta cortar con una relación, y aunque no lo crean tenemos estrategias de como disimular un amor no correspondido.

Según el elemento que rige a tu Signos del Zodiaco, podremos ejecutar de manera discreta "disimular algún amor no correspondido" los Signos de elemento fuego, serán un tanto mas intensos, los Signos regidos por el elementos agua, dejaran que fluya un poco mas la situación, los Signos regidos por el elemento Tierra, harán rituales para poder soltar desde lo real y los Signos elemento aire, dejarán volar sus palabras.

image.png Signos del Zodiaco: ¿Cómo disimulamos amores no correspondidos?

Aries

Hay quienes suelen describirte como un ser de piedra, al que no le importa si alguien llega y le pisotea los sentimientos, pero no es así. También sufres por amor, le cuentas a las paredes de tu habitación lo desconsolado que te sientes. Es muy duro, pero tienes las agallas de abrazar el dolor. Sabes que no será para siempre, pero mientras tanto sonríes como si no pasara nada.

Tauro

Consideras que pudiste hacer cosas más inteligentes. Tauro, el corazón no entiende de lógica, simplemente, te mueve las emociones y hace que te engañes, que imagines un futuro al lado de alguien que apenas te responde un mensaje. Aunque duela, ahí te está respondiendo cuáles son sus verdaderas intenciones.

Géminis

Lo superficial lo dominas sin problema y no es porque seas falso, es sólo que estás cansado de lidiar con los comentarios de personas que ni siquiera conocen lo que hay en tu interior. Géminis, prefieres levantar la cabeza y seguir siendo tú. Por dentro la pasas muy mal, un desamor te hace preguntarte tantas cosas y al mismo tiempo despierta tus inseguridades, pero no lo vas a demostrar.

Cáncer

El dolor no lo puedes evadir, ahí está, en la cicatriz que esa persona te dejó al hacerte creer que quería algo más, cuando en realidad sólo estaba de paso. Su manera de ilusionarte le salió a la perfección, confiaste en cada palabra y tu corazón se aceleró. No es fácil darle vuelta a la página, pero tienes un lado muy temerario, una vez que lo tocan tu orgullo decide por ti y te desapareces.

Leo

Puede que llores por un par de días, incluso semanas, depende de qué tan profundo fue ese amor, pero eso no significa que te vas a derrumbar para siempre y mucho menos que le vas a guardar luto a alguien que no te valoró.

Virgo

Virgo, algunos signos del zodiaco se aferran al pasado, no dejan que los nuevos amores toquen a su puerta, porque permiten que ese fantasma los siga atormentando a la hora de besar, acariciar o hablar. Fue un amor no correspondido, algo que te hizo sentir la persona más desvalorizada, pero no te vas a desmoronar.

Libra

Lo intentas, haces todo lo que está en tus manos para mantener la calma, porque no quieres que te digan que vas a estar bien, eso ya lo sabes, pero en el momento te sientes hundido en la tristeza. Necesitas un espacio en el que puedas descargar aquello que te guardaste, una depuración emocional es lo que te revive el alma. Por ello, tus amigos y familiares se vuelven tu red de apoyo.

Escorpio

Por lo regular, donde pones el ojo, pones la bala, sueles ser muy preciso en cuestiones del corazón y también exigente. Es por ello que no te dejas encantar por cualquiera de tus pretendientes. Puedes tener mil detrás de ti, sin embargo, si ya te gusta alguien le eres fiel hasta con la mirada. Escorpio, lo malo es que no siempre puede corresponderte, eso te rompe, así que tomas tu tiempo para sanar y volver al ruedo.

Sagitario

¿Llorar por un amor? Por supuesto, que te ha pasado, eres tan humano como el resto y tu corazón muchas veces no resiste. Llega un punto en el que dejas que la magia haga de las suyas en tu cabeza y ahí es cuando te anclas a un ideal que sólo existe en tu imaginación. Un momento de felicidad que se cae cuando la persona te confiesa que no tiene las mismas intenciones. Así que no te queda más que seguir adelante, a veces triste, otras veces contento, pero superando la decepción cada día.

Capricornio

Lo que sucede contigo cuando se te atraviesa un amor no correspondido es que te culpas demasiado. Es decir, te molesta haber invertido tu lealtad y tus detalles en alguien que desde el principio mostró claras señales de indiferencia. Quisieras volver en el tiempo, mirarte y advertirte que ahí no es. Sin embargo, el pasado ya no tiene remedio. Entonces, te toca perdonarte, hoy es un buen día para intentarlo.

Acuario

Eres un signo muy sensible, aunque tienes un lado distraído, en el fondo siempre te entregas hasta perder la razón. Acuario, el problema es que encuentras puntos buenos en esa persona y te centras sólo en eso, ignorando las banderas rojas. Ahora, con la mente fría y poniendo más atención en cómo se dio lo de ustedes, puedes liberarte de todo ese caos que te agobia el alma.

Piscis

Una manera de describir tus emociones después de una decepción amorosa, sin duda, es comparándolas con un huracán, nunca sabes con certeza qué tan duro vas a arrollar todo lo que está a tu paso. Sueles ser una persona muy entregada, leal e intensa. Eso hace que la relación que nunca empezó se convierta en una crisis. Por un largo tiempo te alejas del amor, pero tarde o temprano, vuelves con más fuerza.