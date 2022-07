Horóscopo. . Signos del Zodiaco: ¿Rencoroso yo? No, pero no olvido

El rencor es un sentimiento no muy amable para las personas, trae angustia y consigo una cadena de situaciones que no son muy agradables de llevar en el día a día, además si se prolonga en el tiempo es muy probable que hasta enfermemos. Los Signos del Zodiaco, también nos enseñan los que no guardan rencor pero tampoco olvidan.

No guardar rencor es una decisión que podemos hacer para sentirnos mas tranquilos, se acerca mas a perdonar si hemos atravesado una situación donde quizás no la pasamos bien, según los Signos, están los que pueden no guardar rencor pero lamentablemente olvidar el hecho de porque se sintieron mal, eso esta muy difícil.

image.png Signos del Zodiaco: ¿Rencoroso yo? Naaaa pero no me olvido

Aries

Entonces, quedaste harto, fue mucho tiempo el que lidiaste con gente que lo único que quería era dañarte, tus emociones se hicieron nudos en la garganta y a esa persona no le importó verte mal. Sin embargo, su indiferencia hizo que te levantaras con el doble de fuerza y ahí fue cuando prometiste no volver a caer. El dolor no pudiste esconderlo, te partió el alma, pero aprendiste a seguir andando con todo y tus heridas.

Tauro

El rencor y tú no tienen una buena relación, porque te es imposible disimular cuando es parte de tus días. Se te nota cuando detestas la presencia de alguien, pero también te agotas de guardar tanta negatividad en tu corazón. Le diste vueltas por mucho tiempo, pero por fin soltaste todo lo que te lastimó. Dejaste ir a esa persona, pero tú no olvidas y no la quieres de vuelta.

Géminis

A ti se te notan los bajones al instante, porque te apagas, sueles portarte distante, entras a tu propio mundo, agobiando a tu mente con un montón de pensamientos que lo único que hacen es herirte. Eso te duele muchísimo, pero has aprendido a no engancharte y dejar ir. Las personas no siempre pueden ser leales y no te corresponde ayudarles a cambiar, mucho menos si no están dispuestas a poner de su parte. Hoy, puedes decir con orgullo que soltaste el rencor, pero guardas en tu memoria el daño que te hicieron.

Cáncer

No hay duda, de que eres grande cuando se trata de almacenar detalles. Cáncer, puede que haya momentos en los que pareces distraído, pero la verdad es que no se te escapa nada. Las malas acciones de los demás ya están hechas, te hicieron mostrar tu peor versión, te hundiste en medio del coraje, pero fue justo ahí cuando tomaste fuerza y te prometiste no volver a derrumbarte. No es rencor, es una lección aprendida, ahora quien quiera conocer tu corazón se lo va a tener que ganar.

Leo

Qué valiente eres, lo digo muy en serio, tu fortaleza es infinita. Tal vez hay quienes deciden tirar la toalla y creen que son poca cosa en manos de los vampiros emocionales, pero tú siempre demuestras que puedes en todos los sentidos. Te ha costado mucho recuperar la calma y sanar tu corazón, como para fingir que no pasó nada. Sí, sucedió, una mala persona te hizo mucho daño, hasta llenarte de grietas el alma y ofenderte la dignidad, pero ese Leo quedó en el pasado. Ahora, sabes que mereces estar con quienes sí valen la pena.

Virgo

Si hay alguien en esta lista que tiene un radar para detectar la maldad en las personas, sin duda eres tú. Hay quienes te describen como un alma distante, la que pocas veces escucha a su corazón y pone por delante su parte lógica. Sin embargo, lo que no saben es que tu capacidad intuitiva es superior a cualquiera. Eres un signo honesto, no te quedas mucho tiempo al lado de alguien que te menosprecia. Sabes que tu transparencia es única y es por eso que decidiste no perder el tiempo, ya le diste vuelta a la página, no hay más, cerraste el capítulo.

Libra

Quizás una de las cosas que no siempre apuntan a tu favor, es que eres demasiado bueno. Esto no quiere decir que estás libre de pecados, pero tienes tanta bondad en el alma, que los buitres te acechan y a la menor distracción te atacan por la espalda. No importa cuanto te ruegue, si no te valoró que se vaya.

Escorpio

Aquella persona que te hirió cree que fue valiente, que su cinismo merece ser celebrado. Sin embargo, tú entendiste que hay con quienes no vale la pena descargar energía, porque ya no tienen remedio. Te rompió sin piedad, se burló una y otra vez de tu avance y ahora quiere que todo vuelva a ser como antes. Se equivoca, un Escorpio jamás olvida, pero tampoco quiere decir que vas a invertir tiempo en vengarte. A veces, es divertido ver cómo el karma le da a cada quien lo que le toca y por fortuna tú te estás disfrutando más que nunca. Estás bien sin su compañía y lo agradeces cada día.

Sagitario

Gracias al Universo tienes un lado impulsivo, que no te deja quedarte mucho tiempo en donde te sientes incómodo. Fue complicado aceptar que esa persona tenía una máscara para estar cerca de ti, pero cuando pudo demostró su verdadero ser. Te hizo sentir que no valías nada, fueron tantas sus malas intenciones que te olvidaste de ti, de lo que te hace sonreír y lo que te mantiene con una luz única. Actualmente, te recuperaste, ese trago amargo ya pasó y no vas a darle otra oportunidad. El dolor se fue, pero los recuerdos no lo harán jamás.

Capricornio

Es cierto, tu carácter es neutral, tienes demasiada clase como para perder el control por alguien insignificante. Eso es lo que esa persona ahora es para ti. No fue de la noche a la mañana, el proceso de entender que no todas las historias son para siempre, te costó mucho trabajo. Sin embargo, ya no piensas bajar la guardia por nada del mundo. Le creíste sus lágrimas falsas, depositaste tu confianza, tu tiempo, tus atenciones y de todas maneras se atrevió a traicionarte. Hoy, dice que eres rencoroso, ¿Qué raro no? Ahora, que pusiste límites, te volviste el malo, según su película. Qué piense lo que quiera, ya te da igual.

Acuario

Un día te levantaste de la cama, caminaste hacia el baño y te encontraste con tu reflejo en el espejo. Ahí fue cuando decidiste que era momento de poner un alto, darle una vuelta entera a tu vida y echar a esa persona que sólo te restaba brillo. Fueron muchas noches en las que te dormiste con la esperanza de que cambiara, pero no fue así. No te arrepientes, hiciste lo mejor al seguir adelante, pero ya no vas a atormentar a tu corazón con la oscuridad de alguien que nunca ha querido trabajar en sí mismo. Sanar se volvió tu prioridad, lo demás no te interesa.

Piscis

Por fuera parece que todo en tu interior está bien. Sueles ser un signo muy amable, incluso cuando estás viviendo momentos muy fuertes en tu vida. Sin embargo, tus sentimientos no siempre se controlan, hay veces en las que tu sensibilidad te traiciona y terminas sintiéndote terrible por las groserías de otros. Puedes ser tolerante, pero no al grado de poner en riesgo tu integridad, eso se acabó. Sabes que una vez que cierras un ciclo es punto final, no quieres volver a saber sobre personajes negativos de tu pasado. Los perdonas, pero lo que te hicieron ya no va a desaparecer.