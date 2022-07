Las segundas oportunidades siempre son una posibilidad cuando pensamos en las rupturas de parejas, pero se analizan con mucho espacio, cuidado y pensando en todas la posibilidades, para no volver a estar en circunstancias que quizás nos hicieron mal, los Signos del Zodiaco son una herramienta para saber si es conveniente o no darle una chance o una nueva oportunidad a quien nos ha "roto el corazón"

Las segundas oportunidades no son una alternativa que pueda funcionar para todas las parejas, ya que encierra, en ocasiones, mucho rencor. Problemas no resueltos u otras circunstancias que, por mucho empeño que le pongamos, no vamos a ser capaces de superar, por eso aquí los signos intervienen, la astrología nos marca que algunos son más rencorosos que otros y esos factores si los podemos trabajar.

Signos del Zodiaco: ¿Cómo son con las segundas vueltas?

¿Cómo son los Signos del Zodiaco con las segundas oportunidades?

Aries

No dejas que te manipulen ni que te mientan. Odias la mentira y la falsedad hasta los extremos y, por muy pasional que seas, cuando algo se acaba, se acaba. Amas intensamente, pero también sabes cuándo ha llegado el momento de retirarse. No vas a estar ahí para cuando esta persona quiera y lo tienes muy claro.

Tauro

Eres el más terco del Zodíaco y cuando dices “no”, es “no”. Te cuesta mucho dar confianza a las personas y, cuando te abres, esperas que los demás hagan lo mismo. Que te quieran y te respeten como lo haces tú. Ahora bien, cuando decides que algo no funciona, no hay marcha atrás. Si hay algo que tienes claro es que el que te falla una vez, lo volverá a hacer. Y estas personas no tienen espacio en tu vida.

Géminis

Tú eres de los que mira más hacia delante. Cuando amas, lo haces con todo tu ser. Te desvives por la otra persona e incluso puedes dejar de hacer cosas tuyas para adaptarte a los demás. Sin embargo, hay algo que tienes súper claro: tu amor propio va por delante. No te gusta ser la segunda opción de nadie, por lo que cuando algo se acaba, se acaba.

Cáncer

Eres de los que siempre da sin importar lo que reciba. Y esto te hace una persona de admirar. No obstante, cuando te rompen el corazón no estás para ir dando oportunidades a la ligera. Pero, siempre hay un “pero” contigo. Si esta persona te ha calado muy hondo y había un compromiso serio, ¿por qué no? Puedes intentar hablar del problema y llegar a conclusiones.

Leo

Eres una persona con una gran vitalidad que llama la atención allá donde va. Leo, te sobran las oportunidades y lo sabes bien. Y quien te ha dejado, también lo sabía. Das todo cuanto eres por amor, por amistad. Ayudas a aquellos que te demuestran que merecen tu confianza. Pero, si no han sabido valorar lo que tenían, tampoco lo harán ahora. Lo tienes claro: sabían cómo eras, sabían lo que valías. Si no lo supieron valorar una vez, no van a hacerlo nunca. Nunca, pero que nunca, vuelves a una relación.

Virgo

Te desvives por amor. Ya sea con los amigos, con la pareja o la familia. Das, das y das. Y lo mejor de todo es que no esperas nada a cambio. Pones muchas expectativas en las relaciones y luchas hasta el último momento por ellas. Sin embargo, también eres consciente de cuando las cosas no acaban de funcionar. Por ello, sueles alejarte de aquello que te puede causar dolor. Pero, hay personas que despiertan algo en ti; personas que, sin saber por qué, te hacen perder el norte. Y, aquí es dónde puedes dar segundas oportunidades. Ahora bien, para ello, la otra persona deberá garantizarte un giro completo en la relación.

Libra

Te cuesta mucho asumir que una relación ha finalizado y, más, si te han dejado por otra persona. Sin embargo, a veces eres algo dubitativo y puedes acabar dando segundas oportunidades. Te encanta encontrar el equilibrio en las cosas y vivir en armonía. Te encanta que te den amor y te llena dárselo a los demás. Por ello, cuando das una segunda oportunidad, la sigues dando de corazón, pero con unos límites.

Escorpio

No eres de los que se abre fácilmente, pero sí demuestras cuánto quieres a una persona con hechos. No te gusta que te conozcan bien por este preciso motivo. Tienes la creencia de que, a cuanto más te conozcan, más vulnerable vas a ser. Por ello, cuando ya has demostrado lo que te importa una persona y, aun así, decide irse de tu lado, no te interpones. Pero, tampoco vuelves. Jamás de los jamases. Impensable. Si realmente quería estar contigo, nunca se hubiera ido. Es tu filosofía y, como todos tus valores, es inamovible.

Sagitario

Eres una persona que no busca el compromiso, nada de esto. Sin embargo, también es cierto que, cuando te enamoras, lo das todo. Por ello, te han lastimado en más de una ocasión y te cuesta abrirte a nuevas experiencias cuando te sientes decepcionado. Y, lo que nunca vas a hacer, es volver a este sitio en el que te han hecho daño. No estás para dar segundas oportunidades a nadie.

Capricornio

Cuando una relación en tu vida se termina, lo pasas mal, pero que muy mal. Y esto no te gusta. Te gusta ser una persona muy responsable y estar presente en todo momento, pero tienes las ideas muy claras. No hay segundas oportunidades, a no ser que veas las cosas muy claras o que la ruptura haya sido, realmente, por una tontería. En este caso, quizá te lo puedas llegar a plantear; aun así, esta persona deberá demostrar mucho que es merecedora de una segunda oportunidad por tu parte.

Acuario

¿Segunda oportunidad? ¿Para qué? Esta es la pregunta que te haces cuando se te plantea esta opción. Si esta persona no ha sabido comprenderte ni se ha tomado en serio tus emociones, ¿por qué vas a dejar que te lastime otra vez? Eres fuerte e independiente y te gusta ir a la tuya. Tú no juegas con los demás y odias que lo hagan contigo. Por ello, las segundas oportunidades no van contigo. Pero, ni en el amor ni en la amistad. Esto lo tienes muy claro y no estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar para nada.

Piscis

Claro que puedes dar una segunda oportunidad y es que eres de los que más creen en el amor. Ves belleza en todo y siempre buscas ver lo mejor en los demás. Y, precisamente, esto es lo que hace que puedas llegar a dar una segunda oportunidad. Pero, también es cierto que te gustan las cosas claras, por lo que dejas muy claro que no vas a volver a soportar lo mismo. Contigo, puede haber una segunda oportunidad, siempre que veas compromisos y cambios, ya no palabras.