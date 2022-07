Los Signos del Zodiaco tienen un estudio complejo que se integran con otro campos del conocimiento o del autoconocimiento para seguir trabajando nuestras formas de ser, quizás muchas veces leemos algo concreto sobre nuestros signos, y no nos identificamos con lo que esta diciendo, esto es posible porque aun ese rasgo no lo tengamos integrado, y quizás nunca lo hagamos.

Los Signos del Zodiaco y la Astrología nos acercan a conocer que es lo que nos hace mejor en la cama , si estas con alguna traba, alguna dificultad o no podes creer lo excitada que estas siempre, esta nota es para vos.

image.png Signos del Zodiaco: ¿Qué te hace ser el mejor en la cama?

ARIES

Aries, no te gusta ir despacio, más bien todo lo contrario. En la cama como en todos los aspectos de la vida eres súper impulsivo. Te es imposible controlar tu fuego interior y te desatas por completo. Te encanta jugar y hacerlo todo lo más sucio posible (en el buen sentido de la palabra). Esto es precisamente lo que te hace ser el mejor en la cama. Eres puro fuego y eso se nota a kilómetros de distancia.

TAURO

Tauro, eres súper generoso en todos los sentidos, pero lo eres mucho más en la cama. Te encanta darlo todo y ver disfrutar a la persona que tienes enfrente. Te entregas por completo porque tu manera de disfrutar es viendo a la otra persona pasarlo en grande. Te gusta ir poco a poco y dedicar el tiempo necesario a todo lo que haces. Todo esto es lo que hace ser el mejor en la cama.

GÉMINIS

Géminis, odias lo aburrido, siempre estás en busca de nuevas experiencias en todos lo ámbitos de la vida. Para vos la cama es un sitio donde experimentar y probar todo tipo de cosas. Tienes la mente súper abierta y estás dispuesto a probar de todo. No tienes miedo y te encanta que la persona o las personas que tengas enfrente sean igual que tú porque sabes que entonces la diversión está asegurada. Esa mente abierta es lo que hace que seas el mejor en la cama.

CÁNCER

Cáncer, eres pura sensibilidad y eso se nota cuando estás en la cama. Eres súper cariñoso, siempre estás pendiente de la persona que está contigo porque no quieres que lo pase mal. Cuando estás en la cama desprendes generosidad por cada poro de tu piel porque te encanta ofrecer todo lo que puedas. Eres un poco sumiso, admítelo, no hay nada de malo en ello. Eres feliz viendo disfrutar a los demás y no hay nada de malo en ello.

LEO

Leo, sabes que eres bueno en la cama, a ti no hace falta que te lo diga nadie. Sabes perfectamente lo que hacer en cada momento. Te gusta tener el control y hacer lo que te dé la gana. Eres súper generoso, das mucho más de lo que recibes, pero no te gusta que te manden. Eres súper atento, siempre sabes lo que quieren y necesitan los demás y por todo esto eres el mejor en la cama.

VIRGO

Virgo, tienes el paquete completo para ser el mejor en la cama. Eres tan perfeccionista que hasta cuando estás en la cama estás a todo. Quieres que la otra o las otras personas se acuerden de ti para toda la vida. Eres súper inteligente y eso hace que desprendas una vibra súper guay cuando estás dándolo todo. Eres todo un regalo caído del cielo porque haces que los demás experimenten cosas inolvidables en la cama. Muchas personas te subestiman y no saben lo que se pierden.

LIBRA

Libra, te encanta cuidar de todo el mundo y eso también se nota cuando estás en la cama. Te tomas tu tiempo para todo, no te gusta ir con prisas porque amas disfrutar de cada momento. Antes de hacer nada preguntas a la otra u otras personas si quieren hacerlo. Eres súper detallista y haces que todo encuentro contigo sea único e inolvidable. Libra, gracias a tu encanto y tu empatía eres el mejor en la cama, no lo olvides nunca.

ESCORPIO

Escorpio, que te vamos a decir que ya no sepas. Eres el mejor de los mejores en la cama. Esa pasión que corre por tus venas te hace un digno competidor para los demás. Te encanta tocar, saborear y oler cada momento como si fuese el último. Haces que la persona o las personas que están contigo tengan experiencias únicas llenas de pasión y calor. Contigo no hay nadie que se aburra en la cama, y lo sabes. No dejes nunca de lado esa faceta tuya salvaje y ardiente.

SAGITARIO

Sagitario, eres aventurero por naturaleza y eso se nota desde el minuto cero que pisas la cama. Estás dispuesto a probar nuevos mundos, te encanta jugar e innovar y eso las personas que juegan contigo lo agradecen. No te cierras en nada, siempre estás dispuesto a aprender y dejarte llevar. No eres nada rutinario, todo lo contrario. Siempre buscas la forma de hacer las cosas de manera diferente. Todo esto te hace ser el mejor en la cama.

CAPRICORNIO

Capricornio, eres súper práctico, lógico y decidido. En la cama sacas lo mejor de ti y potencias todas tus virtudes. Eres súper cuidadoso y te gustan las cosas bien hechas. Es por eso por lo que cuando estás en la cama lo das todo. No te gusta perder el tiempo, pero te tomas el que sea necesario para disfrutar y hacer disfrutar a los demás. Tu inteligencia hace que sepas en todo momento lo que necesita la otra persona y todo esto es lo que te hace ser el mejor en la cama.

ACUARIO

Acuario, eres súper divertido en todos los aspectos de la vida. Cuando estás en la cama tratas de disfrutar a tope y eso se nota. Te encanta gastar bromas y hacer reír a las personas con las que estás pasando un buen rato y eso lo agradece todo el mundo. Sabes que lo mejor para estar cómodo con alguien es el buen sentido del humor y por eso lo potencias todo lo que puedes. También has visto mucho mundo y eso te hace ser una persona muy experimentada. Gracias a todo esto, eres el mejor en la cama.

PISCIS

Piscis, tu cabecita está siempre llena de ideas. Eres súper creativo y romántico. Tienes la mezcla perfecta para pasar momentos inolvidables en la cama. Te encanta improvisar, pero también te gusta tenerlo todo bien cuidado. Eres súper atrevido, pero dulce. Tienes todo lo que necesitas para conquistar a todo el mundo y hacer que todos se acuerden ti. Eres tímido, pero también eres toda una bestia en la cama, y te encanta serlo.