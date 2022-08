Signos del Zodiaco: ¿Cuáles tienen la mirada más seductora?

La astrología permite seguir conociendo algunos razgos de personalidad que quizás no sabíamos que los teníamos o algunas veces nos sirve para integrar aspectos sobre nosotros que desconocíamos, no creo que siempre nos pongamos a pensar si tenemos mirada seductora o no, pero hay algunos Signos del Zodiaco que tienen una mirada realmente atrapante, cautivante o seductora, que es imposible que pasen desapercibidos.