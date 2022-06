Siguen los peritajes a los iraníes del avión misterioso

image.png

Este lunes, Villena tomó la decisión de retener los pasaportes a estas cinco personas por un lapso de 72 horas en las que no podrán abandonar el país y también pidió que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le informe sobre cualquier movimiento que se produzca alrededor del Boeing 747.

Mientras se realizaba la requisa, todos los tripulantes del avión esperaron fuera de sus habitaciones, en los pasillos de hotel Plaza Canning Hotel.

El secreto de sumario se impuso a pedido de la fiscal del caso Cecilia Incardona, quien ayer impulsó la investigación y pidió medidas de prueba para determinar si alguno de los tripulantes del avión de la empresa Emtrasur tiene vínculos con el terrorismo internacional.

El secretario que representó a Villena ordenó que además se tomen las fichas dactilares de los sospechosos para realizar un entrecruzamiento de datos con organismos locales e internacionales que verifiquen que efectivamente se trata de las personas que describen sus identificaciones.

Además se llevaron a cabo otros dos procedimientos: se analizarán los documentos secuestrados y los aparatos electrónicos se enviarán a la División Delitos Informáticos de la Policía de la Ciudad para verificar su contenido.

¿Qué dijeron desde el Gobierno?

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contó que uno de los nombres de los tripulantes coincide con un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán y manifestó que “si usted me pregunta a mí si es él, no lo sé. Coincide el nombre. Es lo que tenemos nosotros como dato concreto. Hasta este momento es un nombre que es un homónimo, por homónimo usted no puede frenar un vuelo forzosamente”.

A su vez, Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), aseveró que los iraníes eran “instructores” que estaban capacitando a la tripulación para volar ese avión de Emtrasur Cargo, la división de carga de la firma de bandera venezolana Conviasa, que fue usado durante los últimos 15 años por la compañía iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos.

Además, a través de un comunicado, la DAIA y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) exigieron “una información exhaustiva y detallada sobre el listado de tripulantes que viajaban en la mencionada aeronave y los motivos de su paso por el país” y luego se presentaron en el expediente judicial que tramita en Lomas de Zamora por ser la jurisdicción que tiene competencia sobre el aeropuerto de Ezeiza.