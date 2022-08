SUBE: cómo comprar la tarjeta por Whatsapp. 

Y en las ciudades de Paraná, Entre Ríos; Santa Fe, San Salvador de Jujuy, Corrientes y Mendoza. Además, se está trabajando para ampliar, en una segunda etapa, el retiro de la tarjeta de forma gratuita en más Centros de Atención de las 45 localidades del país donde funciona el sistema SUBE.

Una vez obtenida la tarjeta, las personas usuarias pueden registrarla para acceder a descuentos por Tarifa Social, en caso de que corresponda, cargar la tarjeta, consultar saldo disponible y muchas gestiones más.

Cómo dar de baja si extravié o me robaron la SUBE

Si tenías tu cuenta creada, podés darla de baja de la siguiente manera:

Desde Mi SUBE o app SUBE. Luego de darla de baja, asociá tu nueva tarjeta.

Llamando al 0800-777-SUBE (7823), opción 1 con tus datos personales y tu clave SUBE. Podés llamar todos los días, durante las 24 horas. Seleccioná el motivo de baja y asociá tu nueva tarjeta.

Recibirás un correo electrónico en 72 h. hábiles, informando si tenías saldo y los pasos a seguir para recuperarlo. También, podés consultarlo en nuestro 0800-777-SUBE (7823), opción 3.

Si encontrás la tarjeta que diste de baja, no la cargues ni la uses. Se encuentra en proceso de bloqueo y no podrás realizar reclamos.

Comprá tu SUBE online y elegí dónde recibirla

Cómo saber el saldo de la tarjeta SUBE

Para saber el saldo de la tarjeta SUBE lo primero que se debe realizar es la descarga e instalación de la aplicación en el dispositivo móvil de MI SUBE. Anterior a conocer el saldo de su tarjeta SUBE, hay que realizar un registro. Para hacer el procedimiento del registro a través de la plataforma electrónica oficial se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Documento nacional de identidad.

Pasaporte, si fuera extranjero.

Poseer la tarjeta SUBE.

Estar dentro de la República Argentina.

Poseer un e mail personal de empleo usual, donde se le enviara la confirmación de su registro

Una vez efectuado el registro, dentro de la aplicación de puede consultar con facilidad sobre el saldo.