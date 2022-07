Subsidio de luz y gas: ¿Qué pasa con los jubilados?

El gobierno nacional, mediante el Secretario de Energía Darío Martínez, anunció a través de una conferencia de prensa, la habilitación del formulario para que la gente se anote y pueda recibir los subsidios en las tarifas de luz y gas . Cabe aclarar que los hogares con ingresos mayores a 350 mil pesos no podrán acceder al subsidio .

Con el nuevo esquema dejarán de recibir subsidios las familias con ingresos superiores a los $330.410. Lo positivo es que, por ejemplo, Mendoza no perderá el beneficio de zona fría (descuentos de 30% y 50%) ni los descuentos por tarifa social.

Subsidio: ¿Qué pasa si no soy titular de la factura de luz o gas?

En el caso de las personas que no tienen la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios.

También se contempla que si una persona tiene más de un medidor a su nombre, se subsidiará sólo el servicio del domicilio donde declare residencia.

Subsidio para luz y gas: requisitos y niveles según ingresos

Segmento de mayores ingresos

Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $348.869 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el Indec). Excepción: para aquellos hogares ubicados en el partido de Patagones (Buenos Aires), Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, A. e IAS, los ingresos mensuales totales para pertenecer al segmento de mayores ingresos deberán ser equivalentes o superiores a $425.620.

Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Tener 3 o más inmuebles.

Poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

El segmento de ingresos altos tendrá una reducción de los subsidios gradual y en tercios bimestrales hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022.

Segmento de ingresos medios

Son aquellos hogares que no se encuentran dentro del segmento de mayores ingresos y cumplen alguna de las siguientes condiciones:

Ingresos mensuales totales entre $99.677 y $348.869 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según Indec). Excepción: para hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales para formar parte de este segmento pueden variar entre $149.515 y $348.869 (entre 1,5 y 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).

Poseer hasta 2 inmuebles.

Poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Excepción: los hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad para formar parte del segmento de ingresos medios.