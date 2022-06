Atención. . Tarjeta Sube: kioscos no realizarán cargas durante tres días

Propietarios de kioscos de todo el país anunciaron una medida de fuerza de 72 horas en reclamo de un mayor margen de ganancia en el servicio de la carga de la Tarjeta Sube . El martes 28, el miércoles 29 y el jueves 30 de junio, no cargarán la tarjeta a los usuarios del transporte público.

En una entrevista con el medio nacional, Ricardo Mascheroni, delegado la Unión de Kioscos de la República Argentina (Ukra), sostuvo que el reclamo no es nuevo. "El margen de ganancia para el kiosquero que brinda el servicio es ínfimo y además tiene que comprar los insumos. Estamos trabajando sin ningún tipo de ganancia", sostuvo el delegado.

Respecto a este tema, comerciantes de Jujuy no comentaron si se adherirán a la medida aunque explicaron que la problemática es real y los afecta de manera considerable.

Familias kiosqueras reclaman un margen digno de ganancias. La medida de fuerza se realiza "para que se termine la especulación con las tarjetas de Sube, por un valor único en todo el país de las tarjetas, para que las empresas monopólicas no destruyan el sistema. Por esos motivos debido a la falta de respuestas del Estado Nacional vamos al Paro con el servicio de carga de Sube martes 28, miércoles 29 y jueves 30 apoyemos a los colegas de todo el país" explicaron en un comunicado en las redes sociales oficiales de la Unión.

Ganancias ínfimas y costos altos

Los kiosqueros desde hace años reclaman que se les mejore la comisión de 0,5% que obtienen por los montos derivados de cargar. Con tal porcentaje, no cubren ni mínimamente los costos de la prestación y por norma están imposibilitados de aplicar un costo adicional porque de lo contrario aseguran que se modificaría el costo del transporte.

En el lapso que se extienda el reclamo, los comerciantes no venderán ni cargarán los plásticos que se utilizan para viajar en el transporte público de pasajeros. "Aún no se definió la fecha porque tratamos que no genera mayores inconvenientes", destacaron desde la Unión de Kioscos de algunos puntos de país.

