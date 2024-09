Un error inesperado le hizo ganar más de $170 millones en la Quiniela

Horas después del sorteo, mientras miraba una película en su casa, recordó que aún no había verificado los resultados. "Me olvidé de revisar los números, recién a la medianoche me acordé. Cuando vi los resultados no lo podía creer", relató emocionado el ganador, quien reclamó su premio de $171.353.181, uno de los más grandes de la historia del popular juego.

El caso de este mecánico no fue el único gran ganador de la jornada. Un hombre de 63 años, residente en una chacra de la zona rural de Villa Ángela, también se llevó una suma millonaria. A diferencia del primero, este apostador eligió los números manualmente y de forma estratégica. Según explicó, venía utilizando la misma combinación durante seis meses sin éxito, pero en esta ocasión, los números que eligió: 45, 55, 76, 87 y 95, finalmente lo llevaron a la victoria.

Otro ganador

Este segundo afortunado, descrito por la Lotería Chaqueña como una persona de perfil humilde, realizó su jugada en la Agencia 443 “San Expedito” de Villa Ángela. Tras enterarse de su buena fortuna, el hombre fue acompañado por el titular de la agencia para reclamar su premio. "Es una jugada fija que vengo siguiendo hace tiempo, y el agenciero siempre me la hace. No puedo creer que esta vez salió", comentó el hombre, emocionado por haberse llevado la misma suma de $171.353.181.

