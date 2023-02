Ushuaia: una mujer denunció venta de cubanitos adulterados. 

“Nos pasó a nosotros tres con mis hijos, fue el viernes 20 a la tarde. Cuando me estaba yendo a mi casa, me cruzo con estas dos personas y me pidieron una ubicación porque no eran de acá. Fue por Congreso Nacional donde está el Jardín Chowen, salieron al costado del Chorrillo, calculo que tendrían unos 40 y pico, eran un hombre y una mujer”, alertó la mujer en comunicación con FM Espectáculo.