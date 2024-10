Veto Universitario: casi 100 facultades tomadas en todo el país

La comunidad universitaria marchó al Congreso para pedirle a los legisladores la insistencia frente a un veto de la ley de presupuesto universitario.

Javier Milei: "La universidad va a seguir siendo pública, eso no se toca"

En un intento por calmar las tensiones generadas por sus recientes comentarios, el presidente Javier Milei sostuvo que la universidad seguirá siendo pública y no arancelada. Sin embargo, defendió la propuesta de auditar los fondos destinados a las facultades para evitar irregularidades.

En una entrevista con el periodista Antonio Laje en LN+, Milei buscó aclarar su postura. “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, eso no se toca”, afirmó contundente. A pesar de esto, hizo hincapié en que la educación superior "gratuita no es", argumentando que su financiamiento proviene mayoritariamente de los contribuyentes que no asisten a estas instituciones.

¿Qué es la Ley de financiamiento universitario?

Javier Milei rechazó la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y logró mantener su decisión hoy con el apoyo de un tercio de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados. Contó con 85 votos, respaldado por Mauricio Macri, el apoyo de gobernadores aliados y un grupo de radicales que cambiaron de postura.

Desde su primer artículo, el proyecto impulsado por el bloque de la Unión Cívica Radical propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional con el fin de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.

La normativa de financiamiento universitario establece la implementación de auditorías sobre el uso de los recursos destinados a las universidades, las cuales serán supervisadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Esta disposición fue incorporada en la Cámara de Diputados por iniciativa de la UCR, como respuesta a la acusación del Gobierno, reiterada por el oficialismo en el Senado, sobre una supuesta falta de transparencia en la gestión de los fondos por parte de las universidades.