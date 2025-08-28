Patronato vs Atlanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:00 (hora Argentina) el próximo domingo 31 de agosto, Atlanta visita a Patronato en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por el duelo correspondiente a la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Patronato y Atlanta El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Patronato en partidos de la Primera Nacional Patronato llega con resultado de empate, 0-0, ante Colegiales. Tiene un historial irregular con 2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 2 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Atlanta en partidos de la Primera Nacional Atlanta llega triunfante luego de ver caer a Ferro con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El conjunto local ganó 1 partido y empató 2 en sus últimos 3 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó en empate a 1. Daniel Zamora es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Patronato en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 30: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Ferro: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Atlanta en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 30: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar Horario Patronato y Atlanta, según país Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.