Alejandro Sanz se refirió a su salud mental nuevamente

“Aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo. Pero os diré algo para que me entendáis: ¿os acordáis de la canción: ‘Se vende’? Bueno, pues no vendo. Nos vemos en los escenarios con el alma cargada. Vosotrxs sois mi munición”, expresó en su cuenta de Twitter, recibiendo el apoyo de diversas personalidades.