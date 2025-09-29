Cris Morena publicó un emotivo posteo dedicado a su nieta Mila y a Romina Yan

A dos meses del fallecimiento de su nieta Mila en un accidente en Miami , Cris Morena recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje profundamente emotivo y desgarrador. La reconocida productora eligió el 28 de septiembre para hacerlo, una fecha especialmente sensible , ya que coincide con los 15 años de la muerte de su hija , Romina Yan .

En su cuenta de Instagram , Morena se refirió a la profunda pérdida que ha marcado su existencia, señalando que parte de su vida se fue con ambas. “ Una parte de mi vida se fue con las dos y la otra aprende día a día a convivir con sus ausencias ”, escribió.

En su mensaje , Cris Morena expresó un recuerdo lleno de cariño hacia ambas. “ Hoy 28 se me vienen imágenes de tanto vivido juntas. Ro, hija querida, desde mi deseo más profundo. Y Mila chiquitita mágica, hoy juntas en ese infinito nuestro y eterno ”, escribió.

Aunque atraviesa un dolor inmenso, la productora decidió centrarse en la luz que dejaron en su vida. “Elijo ver la magia de la vida y ver el mundo lleno de luz y amor. Son mi fuerza vital, mi motor, mis guías, mis haditas”, manifestó, mostrando un vínculo espiritual y mágico con su hija y su nieta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cris Morena (@bycrismorena)

Cris Morena reflexionó sobre el efecto profundo que deja la ausencia, admitiendo que le causa un dolor intenso, pero también reconoce que le brinda una lección valiosa. Sobre cómo la impacta la falta de Romina y de Mila, expresó: “Duele y cómo duele... Pero también son mi súper poder porque me enseñan el valor de mi tiempo en esta tierra, mis vínculos, mis deseos más auténticos”.

Cris Morena recordó a Romina Yan.

La productora cerró su mensaje con la promesa de vivir cada día en homenaje a ellas, con toda la pasión y plenitud posible. “La vida es un segundo y en honor a las dos la vivo a pleno. ¡Y con todo! Gracias por estar siempre en cada instante de mi vida. Las amo, Ro y Mila, están en mí. Juntas podemos volar mejor”, concluyó.