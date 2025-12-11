jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 10:26
Mundo musical.

¿De qué murió el productor musical Gonzalo Urueña?

El empresario y productor de espectáculos en Tucumán, falleció ayer a las 17 en Buenos Aires.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.

El empresario y productor tucumano falleció hoy a las 17 en Buenos Aires, donde se encontraba por motivos de salud. Urueña, quien continuó el legado de su padre y se convirtió en un pilar del proyecto familiar, impulsó la modernización y profesionalización de Central Córdoba.

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.

Su acción permitió consolidarlo como un espacio de referencia para los artistas más destacados del país y como uno de los escenarios más influyentes del norte argentino.

El empresario y productor de espectáculos en Tucumán, murió a las 17 en Buenos Aires.

Asimismo, estuvo al frente de ciclos televisivos relacionados con la actividad artística. La noticia de su muerte causó sorpresa incluso entre sus familiares más cercanos.

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.

Estaba en Buenos Aires. Anoche fue internado y recién ahora nos enteramos. No lo podemos creer. Solo pedimos respeto y que lo recuerden siempre con una sonrisa”, declaró su hermano Alejandro Urueña.

