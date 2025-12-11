¿De qué murió el productor musical Gonzalo Urueña?

Falleció el productor musical Gonzalo Urueña.

El empresario y productor tucumano falleció hoy a las 17 en Buenos Aires, donde se encontraba por motivos de salud. Urueña, quien continuó el legado de su padre y se convirtió en un pilar del proyecto familiar, impulsó la modernización y profesionalización de Central Córdoba.

Su acción permitió consolidarlo como un espacio de referencia para los artistas más destacados del país y como uno de los escenarios más influyentes del norte argentino.

El empresario y productor de espectáculos en Tucumán, murió a las 17 en Buenos Aires. Asimismo, estuvo al frente de ciclos televisivos relacionados con la actividad artística. La noticia de su muerte causó sorpresa incluso entre sus familiares más cercanos.

"Estaba en Buenos Aires. Anoche fue internado y recién ahora nos enteramos. No lo podemos creer. Solo pedimos respeto y que lo recuerden siempre con una sonrisa", declaró su hermano Alejandro Urueña.

