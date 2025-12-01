lunes 01 de diciembre de 2025

1 de diciembre de 2025 - 19:35
Escándalo.

Una de las integrantes de Bandana salió a desmentir que deja el grupo

Una grieta invisible estalló en el grupo tras semanas de silencio. Una de las cantantes contó que pasó y tuvo que salir a desmentir.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Una de las cantantes tuvo que salir a desmentir que se iba.

Una de las cantantes tuvo que salir a desmentir que se iba.

Las Bandana se formaron en el 2001.

Las Bandana se formaron en el 2001.

En el programa Infama, la periodista Marcela Tauro reveló que Lissa abandonó el grupo porque le molestó que las otras integrantes hablaran mal de ella y de su hermano, quien según ellas sería el causante de las disputas. Lissa quería que su hermano fuera el representante del grupo, lo que generó un punto de tensión clave.

Lissa Vera salió a desmentir

"A raíz de los diferentes comentarios y consultas que me han hecho referentes a mi continuidad en el proyecto de Bandana 2026, me veo obligada a dejar en claro que no me bajé del mismo ya que las negociaciones siguen en pie", escribió Lissa en sus stories de Instagram, cortando de raíz las versiones.

LISSA VERA

Postura de las compañeras restantes

Virginia Da Cunha admitió tensiones pero dejó la puerta abierta: "Yo siempre estoy esperando que vuelva", mientras enfatizaba que Bandana trasciende individualidades. Otros integrantes como Valeria Gastaldi y Lowrdez Fernández guardaron silencio inicial, reflejando un clima interno complicado.

El contraste entre ambas versiones (la difundida por algunos medios y la aclaración directa de la artista) mantiene abierto el interrogante sobre el futuro del grupo. Mientras tanto, las demás integrantes continúan avanzando con la planificación de los compromisos previstos para el próximo año, a la espera de una definición oficial.

