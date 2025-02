¿De qué murió la actriz Michelle Trachtenberg?

Michelle Trachtenberg en un evento de moda realizado en Nueva York en 2010.

En el último año, su condición física suscitó inquietud entre sus seguidores debido a cambios en su apariencia. En enero de 2024, de acuerdo con Metro UK, la actriz contestó de forma contundente a quienes especulaban sobre su salud al observar que sus ojos presentaban un tono amarillento y su pelo parecía más delgado.

“Este es mi rostro. No tengo desnutrición, no tengo problemas. ¿Por qué sienten que deben enviar odio? Agarren un calendario. Ya no tengo 14 años”, expresó en su cuenta de Instagram. Cuando un fan le preguntó si su situación podría estar vinculada a una enfermedad del hígado, ella no respondió de manera directa, pero enfatizó que no enfrentaba problemas serios.

La apariencia de la actriz en 2024 había preocupado a sus seguidores.

Una carrera marcada por lesiones

Desde su adolescencia, Michelle Trachtenberg también tenía una tendencia a experimentar accidentes, muchos de los cuales ocurrieron durante la filmación de diferentes proyectos. De acuerdo con Looper, mientras se preparaba para interpretar a una patinadora artística en la película de Disney Sueños sobre hielo (2005), la actriz sufrió varias lesiones.

“No es tan grave. Cualquiera de nosotros podría hacerse hecho algo igual o peor”, comentó en una entrevista. Unos años después, en 2011, preocupó a sus seguidores al informar en Twitter que había recibido atención médica de emergencia debido a una lesión en el brazo. Poco tiempo después, se ocasionó un corte profundo al caerle un florero de vidrio y tuvo que usar un cabestrillo durante varias semanas.

En 2019, se fracturó el tobillo y pasó gran parte del año con una bota ortopédica. En 2022, volvió a fracturarse el mismo tobillo y compartió en sus redes sociales una fotografía de la lesión junto a su nueva muleta.

La película Sueños sobre hielo relataba la historia de una joven que encuentra su pasión en el patinaje artístico.

Su legado en la televisión

Michelle Trachtenberg desarrolló una carrera destacada en la industria del cine y la televisión desde su niñez. Su primer papel importante llegó con Harriet, la espía (1996), una película para niños en la que actuó junto a Rosie O’Donnell. “Me rompe el corazón. La quería mucho. Ella tuvo problemas en los últimos años, ojalá hubiera podido ayudarla”, dijo la veterana actriz a Us Weekly por la pérdida de su coestrella.

En el año 2000, se incorporó al reparto de Buffy, la cazavampiros interpretando a Dawn Summers, la hermana más joven de Buffy (Sarah Michelle Gellar). A pesar de que el personaje generó opiniones encontradas, la actriz manejó con humor las críticas por su entrada en la serie.

La madre de Michelle fue quien la habría encontrado inconsciente, según las fuentes policiales.

Posteriormente, su papel más recordado fue el de Georgina Sparks en Gossip Girl (2008-2012), un personaje al que regresó en el reboot de la serie en 2023.

Trachtenberg también intentó crecer como guionista y se convirtió en miembro del Writers Guild of America (sindicato de guionistas en Hollywood). De acuerdo con Entertainment Weekly, logró vender varios guiones originales, pero hasta ahora ninguno ha sido llevado a cabo en producciones cinematográficas.