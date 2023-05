El Kun Agüero fue sancionado por Twitch: el motivo

Durante la semifinal entre el Manchester City y el Real Madrid, el exjugador no se quedó atrás y reaccionó activamente. Sin embargo, una vez concluido el partido, surgió una gran incertidumbre cuando intentó acceder a su canal de Twitch, Slakun10, y no encontró rastro de él.

image.png

En realidad, estos partidos cuentan con derechos de imagen en todo el mundo. El Kun tiene el permiso de reproducir las acciones del juego debido a su acuerdo con Disney. Sin embargo, una vez que el partido termina, esa autorización queda revocada.

El ex delantero no recordó esto y dejó la transmisión guardada en su canal, lo que provocó que los sistemas de detección de derechos de autor de Twitch lo sancionaran automáticamente.

Esto despertó preocupación en todos sus fanáticos. No obstante, considerando que cuenta con la cesión de derechos para retransmitir los partidos, su baneo no se prolongará demasiado, aunque no hay precisiones sobre su vuelta.

El Kun Agüero dejará de hacer transmisiones en Twitch

“Voy a empezar a dejar de hacer Twitch, la verdad es que me llegaron otras cosas para hacer. No es nada de otra plataforma, es algo de una marca muy importante que quiere que haga algunos contenidos. Creo que me sirve un poquito más no estar tanto en Twitch. Voy a empezar a hacer otras cosas”, reveló Agüero en su canal.

image.png

El Kun indicó que tiene intensiones de ampliar su manera de comunicarse con la gente con contenidos de calidad, algo muy difícil en la plataforma de streaming: “Por ejemplo, si yo quiero mostrarles a un futbolista haciendo jueguito, por Twitch no puedo”.