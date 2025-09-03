Elisa Carrió dijo que está de novia con un hombre de 95 años: "Está un poco perdido"

Elisa Carrió anunció que está en pareja con un hombre de 95 años: “Él está un poco perdido”.

La dirigente de la Coalición Cívica , Elisa Carrió , causó sorpresa al público al revelar que mantiene una relación sentimental con un hombre de 95 años . Sobre su pareja, cuya identidad decidió mantener en reserva, Carrió destacó que goza de buena salud, atribuyéndolo en tono humorístico a que “se infiltró vitamina C” .

“Él está un poco perdido”, admitió la política entrerriana, explicando que la relación se ajusta a su situación actual: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia” .

En diálogo con el programa 540 , conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital , Elisa Carrió habló sobre su reciente vínculo sentimental, destacando que “la relación se reduce a la ternura” . La exdiputada explicó que se siente cómoda con esta nueva etapa y detalló cómo se dan los encuentros: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya” .

Carrió aclaró que su vínculo se sustenta únicamente en el afecto , sin mayores expectativas: “Es solo ternura, nada más” . Además, mencionó que su pareja es “muy famoso” y que han optado por no usar aplicaciones como Tinder o WhatsApp para comunicarse, ya que, según ella, “generan ansiedad” . También señaló que evitan reunirse en lugares públicos, como cafeterías, debido a su notoriedad y al riesgo de ser vistos.

Las palabras de Carrió provocaron una rápida reacción en las redes sociales, donde varios usuarios recordaron comentarios previos de la exdiputada sobre su vida amorosa. En ocasiones anteriores, había bromeado sobre sus planes sentimentales, manifestando su deseo de casarse de blanco a los 80 años, y añadió con humor: “Un marido lejos puede ser, pero con dos baños, porque el problema de las parejas son los baños. Hay que casarse y hay que tener dos baños, porque el divorcio empieza con cómo se aprieta el dentífrico”.

Elisa Carrió: reflexiones sobre política y límites personales

En otra oportunidad, la líder de Coalición Cívica contó cómo un meme viral se originó a partir de su vida romántica. Relató que durante una aparición en el programa de Mirtha Legrand, mencionó estar de novia, lo que derivó en la circulación masiva de una imagen en redes: “Un día vine a este programa (La noche de Mirtha Legrand) y yo quería hablar de otra cosa. Entonces me preguntó qué noticias tenía y le dije que estaba de novia. Ahora está en los memes de todos los chicos. En ese momento era verdad pero nadie lo creía. Era el más buen mozo de la Argentina, era embajador”.

En esa misma conversación, Carrió reflexionó sobre su situación política y personal, dejando en claro que ya no está en condiciones de asumir cargos públicos por motivos ajenos a la política, y lanzó críticas al actual Gobierno. Señaló: “El mes de agosto fue difícil porque quería encabezar la boleta en la provincia de Buenos Aires pero ni la salud ni mi familia me lo permitieron. Fue duro para mí. Ya no me da el físico, mi familia sufrió demasiado durante años”.

Asimismo, expresó su inquietud frente al contexto político actual: “Este gobierno tiene una violencia verbal de características que yo ya no puedo sostener. Y ya no me puedo enfermar más porque estoy al borde. Tuve un ACV y una epilepsia focal, pero los pasé y ahora estoy bien”.