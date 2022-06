Independiente: Marcone se hizo la revisión médica

En cuanto a la negociación, Marcone agregó: "Hubo mucho de mi lado, siempre tuve las ganas de venir, a veces hay que entender que no todo está en nuestras manos, por más que el contrato dependa de uno. Del lado de mi representante hizo todo lo posible porque sabía mis intenciones y facilitó lo más posible para que esta vez se pueda dar".

De la tribuna a la cancha

"Es una sensación muy difícil de explicar, pasé toda mi vida en la tribuna, de chico con mi papá que me llevó, me crié ahí. Hoy todavía no puedo explicar lo que es estar del otro lado. Mentalizarme en lo que tengo que hacer, ser uno más y estar preparado para lo que viene", expresó Marcone, quien parece estar disfrutando al máximo este sueño que viene esperando hace años.

Conversación con Domínguez y su posible debut en el Rojo

image.png

El mediocampista se refirió a su vínculo con el actual técnico de Independiente, y aseguró: "La última vez que hablé con Eduardo fue despues de lo que pasó. Fue para aclarar las cosas. Seguramente después de hoy tendré contacto con él. Una charla donde nos terminamos de conocer, le dije mi deseo y él lo que puede esperar de mi".

"Hace tres semanas terminé la Liga de España, cuando el técnico y el cuerpo médico lo vean factible, estaré a disposición. Tengo a mi papá, que me involucró esta pasión seguramente la primera camiseta será para él", expresó el jugador respecto a cuando puede ser de la partida.

¿Ser hincha es una presión?

Respecto a si tener los mismos colores en el corazón que en la camiseta genera cierto tipo de presión, resaltó: "No lo sé, trataré de transmitir lo que siento por el club, pero tengo que ser un profesional, ser uno más, manejar la ansiedad en cuanto a ser hincha. Todos los que me conocen saben de mi deseo de cumplir este sueño, pero como pasaron tantos mercados lo tomamos con tranquilidad hasta que esté cerrado".

image.png

Finalmente, sobre el equipo marcó: "Es un torneo que recién arranca, al principio de cada torneo es importante sumar de a tres. El equipo lo hizo bien de local, hay que seguir por esa línea, mejorando y volver a ganar el próximo partido. Hay una gran variedad de jugadores, el técnico es el que decide, lo importante es que el equipo vaya bien y que gane".