De la Cruz aseguró que no tiene pensado irse libre de River

"No me vuelvo loco, uno prioriza llegar bien al Mundial. Y si me toca salir, intentaré hacerlo de la mejor manera pensando en la Copa del Mundo", añadió en una conversación con Último al arco (Sport 890 de Uruguay).

Si bien está informado y activo en las redes sociales, De la Cruz asegura mantener su cabeza al margen de los rumores que marcan que el Fenerbahce y la Real Sociedad pujan por contar con sus servicios y de la ansiedad del Liverpool, que tiene intenciones hacer caja y tener un buen ingreso: como River arribó a un acuerdo para quedarse con al menos u$s 9.421.000 por una eventual transferencia, en caso de que llegue una oferta por la cláusula (u$s 22 millones brutos) a los uruguayos les entrarían casi 12.500.000 dólares.

"No sé nada concreto", manifestó el jugador, que viene de jugar dos amistosos con Uruguay, y que este domingo regresará a la Argentina para sumarse al plantel dirigido por Gallardo y para tratar de cerrar el tema con los dirigentes de la mejor forma: "Hay charlas avanzadas para renovar. Soy muy agradecido a River y Liverpool, es algo que hablé con mi agente y estamos en la misma postura, en la misma línea".

Por su vínculo hasta el 31 de diciembre, a partir del 1° de julio podría comenzar a negociar como agente libre con cualquier club de su interés para incorporarse a sus filas a partir de enero de 2023.

Sin embargo, De la Cruz destacó que no se cambió el acuerdo tácito entre sus agentes y los dirigentes, el cual marca la idea de extender el contrato si a días del 30/06 no hay lugar para las eventuales negociaciones con clubes de Europa, con una promesa de venta ante una futura oferta razonable: "Sinceramente no tengo en la cabeza irme libre".

Con 25 años, el uruguayo está en un momento en el cual debe ser muy cauteloso a la hora de tomar decisiones, ya que definirán su futuro, y con Qatar cada vez más cerca.

Sobre Gallardo, De la Cruz manifestó: "Me brindó herramientas cuando estaba negado y me dio muchos puntos de vista en lo futbolístico y en lo personal. Soy muy agradecido a Marcelo. No hablé con él, pero llegado el momento lo escucharé porque confía en mí y lo quiero mucho".

El mensaje de De la Cruz a Luis Suárez

"Le escribí a Suárez, pero no me respondió lo que yo quería que me responda. Quedó ahí, en stand by... No sé qué va a pasar. Si Enzo (Francescoli) lo llamó me parece perfecto, es un jugador libre y cualquier equipo lo quisiera tener".